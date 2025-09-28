Ελευσίνα: Οι αστυνομικοί έπιασαν τον διακινητή ναρκωτικών στον ύπνο - Βίντεο-ντοκουμέντο

Πριν την έφοδο στο σπίτι του, προηγήθηκε παρακολούθηση

Ελευσίνα: Οι αστυνομικοί έπιασαν τον διακινητή ναρκωτικών στον ύπνο - Βίντεο-ντοκουμέντο
Αστυνομικοί της Ασφάλειας Ασπροπύργου παρακολουθούσαν για καιρό έναν ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών, που διαμένει στην Ελευσίνα.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι έβλεπαν πολύ κόσμο να πηγαινοέρχεται στο σπίτι του ενώ συχνά υπήρχε έντονη μυρωσιά από κάνναβη.

Την κατάλληλη στιγμή, και με τη συνδρομή πολιορκητικού κριού, οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο διαμέρισμά του και τον συνέλαβαν.

Μαζί του ζει και η μητέρα του, ενώ στο σπίτι εντοπίστηκαν γυάλινα βάζα με κάνναβη, ενώ η ποσότητα ξεπερνούσε τα 800 γραμμάρια.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν επίσης μια ζυγαριά ακριβείας και 1.900 ευρώ.

