Καλλιθέα: Εμπρησμός καφετέριας τα ξημερώματα

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Καλλιθέα, όταν λίγο μετά τις 4:00 ξέσπασε φωτιά σε εξωτερικό χώρο καταστήματος επί της οδού Βενιζέλου 211.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο περίπου στις 5:00. Από τη φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές τόσο στο εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος.

Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή, ενώ άνδρες της σήμανσης εξετάζουν τον χώρο για να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.