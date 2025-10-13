Απάτη μέσω TikTok: Πώς το κύκλωμα διακινούσε και εκμεταλλευόταν του Νεπαλέζους εργάτες

Με βίντεο στο TikTok μία 29χρονη από το Νεπάλ προσπαθούσε να προσελκύσει συμπατριώτες της για να εργαστούν στην Ελλάδα σε άθλιες συνθήκες.

Απάτη μέσω TikTok: Πώς το κύκλωμα διακινούσε και εκμεταλλευόταν του Νεπαλέζους εργάτες
Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι που φέρνουν στο φως τη δράση ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος, το οποίο διακινούσε εργάτες από το Νεπάλ για να εργαστούν στα ελληνικά χωράφια, με υποσχέσεις που αποδείχθηκαν ψεύτικες. Οι άνθρωποι αυτοί, αντί για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διαμονής, βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε άθλια παραπήγματα, απλήρωτοι και εκτεθειμένοι σε κακομεταχείριση.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται μια 29χρονη γυναίκα από το Νεπάλ. Η γυναίκα, δεν είχε υπάρξει ποτέ θύμα, αντιθέτως φέρεται να είχε στήσει ένα ολόκληρο «μαγαζί» εκμετάλλευσης ανθρώπων που αναζητούσαν μια καλύτερη ζωή. Συγκεκριμένα, η 29χρονη Νεπαλέζα, με στημένα βίντεο στο TikTok παρουσίαζε μια «ειδυλλιακή» εικόνα ζωής και εργασίας στην Ελλάδα. Με χαμόγελα και πειστικά λόγια, υποσχόταν στέγη, ασφάλεια και μισθούς 5 και 6 ευρώ την ώρα. Τα βίντεο συγκέντρωναν εκατομμύρια προβολές, ενώ όσοι έστελναν μήνυμα – όπως η ίδια προέτρεπε μέσω WhatsApp – κατέληγαν θύματα μιας καλοστημένης απάτης που τους οδηγούσε στην εκμετάλλευση.

Οι διάλογοι που αποκαλύφθηκαν είναι ενδεικτικοί του κυνισμού των διακινητών:

  • Αλλοδαπός: Θα βγει το δικαστήριο, θα τα πάρουμε όλα. Δεν έχει πρόβλημα, γιατί είναι όλα ψέματα.
  • Άντρας: Τι είπανε τώρα;
  • Αλλοδαπός: Λέει αυτός, με το ζόρι κρατάνε. Ρίχνουμε ξύλο, λεφτά δεν δίνουμε, μεροκάματα δεν δίνουμε.

Η 29χρονη, που φέρεται να κανόνιζε την παράνομη είσοδο των εργατών στη χώρα, συνεργαζόταν με αλλοδαπούς από το Πακιστάν.

Το κύκλωμα λειτουργούσε μεθοδικά: οι εργάτες κατέβαλαν χρήματα για να περάσουν τα σύνορα, μεταφέρονταν αρχικά στην Αθήνα και από εκεί διασκορπίζονταν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας για να δουλέψουν στα χωράφια. Πολύ σύντομα, όμως, διαπίστωναν πως οι «υποσχέσεις» για αξιοπρεπείς αμοιβές και συνθήκες ήταν απλώς ένα δόλωμα.

  • Αλλοδαπός: Ήρθε εδώ μια Νεπαλέζα.
  • Κατηγορούμενος: Δική μου Νεπαλέζα;
  • Αλλοδαπός: Ναι, σε ξέρει.
  • Κατηγορούμενος: Εμένα με ξέρουν όλοι οι Νεπαλέζοι.
  • Αλλοδαπός: Για σένα όμως λέει κακά πράγματα. Λέει ότι δεν πληρώνεις. Αυτή δεν είναι καινούργια, είναι παλιά. Ήταν στο Άργος, στα πορτοκάλια.

Οι εικόνες που αντίκρισαν οι αστυνομικοί στις εφόδους τους ήταν σοκαριστικές. Οι εργάτες στοιβάζονταν μέσα σε πρόχειρα καταλύματα, σε συνθήκες εξαθλίωσης. Μέχρι στιγμής, 25 από τα θύματα του κυκλώματος έχουν διασωθεί, ενώ η έρευνα συνεχίζεται, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι που παραμένουν ασύλληπτοι.

