Πάτρα: Οπλοφορούσε έξω από μπαρ και συνελήφθη - Είχε και ναρκωτικά στο σπίτι του

Οπλοφορούσε έξω από πολύ γνωστό μπαρ στο κέντρο της Πάτρας, όπου συχνάζει νεολαία. Ο λόγος για γνώριμο άτομο στην αστυνομία, ο οποίος, συνελήφθη στο πλαίσιο ελέγχου που έγινε από τους αστυνομικούς τα ξημερώματα Σαββάτου.

Ο δράστης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη. Το αδίκημα χαρακτηρίζεται κακούργημα βάσει του νέου νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα περί οπλοκατοχής.

Οι αστυνομικοί εκτός το όπλο που του βρήκαν στην τσέπη, κατά τον έλεγχο που έκαναν στο σπίτι του, βρήκαν μικροποσότητες ναρκωτικών.

Το «ντου» της ΕΛ.ΑΣ συνεχίστηκε και σε άλλο νυχτερινό κλαμπ στο κέντρο της πόλης χωρίς εκεί να εντοπιστεί κάτι. Σύμφωνα με πληροφορίες οι έλεγχοι θα γίνονται πιο ενταντικά σε όλα τα κλαμπ και κυρίως τα δημοφιλή στέκια της νεολαίας.

