Χαλκίδα: Στη φυλακή 7 άτομα για τη δολοφονία του 20χρονου Μάριου

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τέσσερις συλληφθέντες που εμπλέκονται στη δολοφονία του 20χρονου Μάριου στη Χαλκίδα, μετά από απολογία που κράτησε πάνω από 12 ώρες.

Η απόφαση ελήφθη από κοινού από ανακριτή και εισαγγελέα, καθώς οι κατηγορούμενοι δεν κατάφεραν να πείσουν για την αθωότητά τους στην υπόθεση της φονικής επίθεσης που σημειώθηκε σε οπαδικό επεισόδιο.

Εκτός από τους τέσσερις, προφυλακισμένοι έχουν ήδη τεθεί ακόμη τρία άτομα που φέρονται να σχετίζονται με την υπόθεση. Επιπλέον, ένας 30χρονος, επίσης συλληφθείς, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, οι οποίοι περιλαμβάνουν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και την υποχρεωτική παρουσία στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Οι κατηγορίες που βαραίνουν τους συλληφθέντες περιλαμβάνουν συμμετοχή σε συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη εγκληματία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού, ενόψει του οπαδικού χαρακτήρα του επεισοδίου.

Το χρονικό της τραγωδίας στη Χαλκίδα

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε τη Δευτέρα το βράδυ, λίγο πριν από τις 11, όταν ενημερώθηκε η αστυνομία για συμπλοκή στην οδό Ληλαντίων. Παρά την άμεση κινητοποίηση, οι εμπλεκόμενοι είχαν ήδη φύγει από το σημείο.

Μόλις έξι λεπτά αργότερα, στις 23:06, το κέντρο επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Εύβοιας δέχτηκε πληροφορία ότι άγνωστοι, επιβαίνοντες σε αυτοκίνητο, άφησαν νεκρό τον 20χρονο στην είσοδο του νοσοκομείου της Χαλκίδας και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Στη συνέχεια, στις 00:50, η αστυνομία εντόπισε αυτοκίνητο με δύο αιμόφυρτα άτομα, τα οποία νοσηλεύονται υπό φρούρηση στο νοσοκομείο της πόλης.