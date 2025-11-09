Χανιά: 21χρονος λήστευε καταστήματα με ψεύτικο όπλο

Ένας νεαρός κρύβεται πίσω από τις ληστείες με ψεύτικο – όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια – όπλο στα Χανιά.

Όπως αναφέρει το cretapost.gr, όπως προέκυψε από την προανάκριση και την έρευνα που διενήργησαν οι αστυνομικοί ο 21χρονος με καταγωγή από την Αλβανία με την απειλή πιστολιού και με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του στις 18 Σεπτεμβρίου και στις 4 Νοεμβρίου «άρπαξε» από ένα φαρμακείο και ένα μίνι μάρκετ το χρηματικό ποσό των 2.500 ευρώ.

Ο 21χρονος στις 12 Οκτωβρίου είχε προσπαθήσει και πάλι υπό την απειλή όπλου να αποσπάσει χρήματα από μία 58χονη που βρισκόταν εντός του οχήματός της ωστόσο έγινε αντιληπτός και τράπηκε σε φυγή.

Κατόπιν αναζητήσεων από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων ο 21χρονος εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου (8/11) και σε σωματική και κατ’ οίκον έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου, ανευρέθηκαν 1 μαχαίρι, 2 κινητά, και το χρηματικό ποσό των 1.780 ευρώ και ρουχισμός και αντικείμενα που χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια των ληστειών και συνελήφθη.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

