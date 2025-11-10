Κορωπί: 61χρονος παρέσυρε 41χρονη με το αυτοκίνητό του μετά από διαπληκτισμό
Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στα κάτω άκρα.
Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής (9/11) στο Κορωπί, όταν μια 41χρονη γυναίκα κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από έναν 61χρονο άνδρα, έπειτα από έντονο διαπληκτισμό μεταξύ τους.
Σύμφωνα την ΕΡΤ, η 41χρονη κατέθεσε στους αστυνομικούς, ο ότι 61χρονος φέρεται να την παρέσυρε με το αυτοκίνητό του, τραυματίζοντάς την ελαφρά στα κάτω άκρα.
Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στη συλλογή στοιχείων και καταθέσεων προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.
