Μάνδρα: Νέο παράνομο δίκτυο υδροδότησης - Οικισμός έπαιρνε νερό με λάστιχο από δημοτική παροχή

Μια νέα υπόθεση παράνομης υδροδότησης αποκαλύφθηκε στην περιοχή της Μάνδρας μετά από ειδική αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη. Οι έρευνες έφεραν στο φως έναν οικισμό που προμήθευε παράνομα νερό μέσω ενός λάστιχου μήκους 1,5 χιλιομέτρου, συνδεδεμένου σε δημοτική παροχή υδροδότησης.

Η επιχείρηση οργανώθηκε και εκτελέστηκε από αστυνομικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., καθώς και των Διευθύνσεων Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής. Στην επιχείρηση συμμετείχε επίσης αστυνομικός σκύλος.

Στο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από την αστυνομία, φαίνεται καθαρά πως οι δράστες είχαν προσπαθήσει να αποκρύψουν το παράνομο λάστιχο, το οποίο εκτεινόταν σε μεγάλη απόσταση από την επίσημη δημοτική παροχή. Η παράνομη υδροδότηση μέσω αυτής της σύνδεσης λειτουργούσε χωρίς καμία άδεια, παραβιάζοντας τους κανονισμούς και προκαλώντας σημαντική ζημία στο δίκτυο.

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποσύνδεση ενός παράνομου καλωδίου μήκους 100 μέτρων, το οποίο ήταν συνδεδεμένο σε πυλώνα φωτισμού αυτοκινητόδρομου. Το καλώδιο αυτό εξασφάλιζε παράνομη ηλεκτροδότηση σε κατοικίες της περιοχής, εντείνοντας τα προβλήματα παρανομίας που αντιμετωπίζει η Μάνδρα.