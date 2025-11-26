Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος θείος ασελγούσε στα ανίψια του ηλικίας 2 και 4 ετών

Αποτροπιασμό προκαλεί η είδηση πως ένας 20χρονος ασελγούσε στα ίδια του τα ανίψια ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών. Αυτό που προκαλεί ακόμη περισσότερη φρίκη είναι πως όλα συνέβαιναν υπό την παρουσία 40χρονου ομοερωτικού φίλου του θείου. Οι δύο αδίστακτοι άνδρες βιντεοσκοπούσαν μάλιστα τις αρρωστημένες πράξεις τους με τα δύο παιδάκια ηλικίας μόλις δύο και τεσσάρων ετών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές πρόκειται για έναν 20χρονο Ρουμάνο και έναν 40χρονο Αλβανό που συνελήφθησαν για γενετήσιες πράξεις σε βάρος των παιδιών, στις οποίες προχωρούσαν όταν η μητέρα - αδελφή του 20χρονου - του εμπιστευόταν τα παιδιά της. Σύμφωνα με πληροφορίες τα εξανάγκαζαν σε άσεμνες πράξεις, ενώ δεν έχουν υποστεί βιασμό.

«Τις έκανα με τον θείο»

Τις φρικαλεότητες που συνέβαιναν αποκάλυψε το ίδιο το 4χρονο παιδάκι όταν η μητέρα του το είδε να κάνει περίεργες κινήσεις και όταν τον ρώτησε η μητέρα σχετικά, το παιδία αποκρίθηκε «τις έκανα με τον θείο».

Κατευθείαν η μητέρα του παιδιού δίχως να μπορεί να πιστέψει στα όσα άκουγε προχώρησε σε καταγγελία στις αρχές με παιδοψυχολόγο και ιατροδικαστή να εξετάζουν τα δύο αγόρια και στη συνέχεια εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τους δύο διεστραμμένους άνδρες.

Κατέγραφαν τις πράξεις με το κινητό

Ακόμη περισσότερη οργή προκαλεί το γεγονός πως οι δύο άνδρες βιντεοσκοπούσαν τα όσα νοσηρά διέπρατταν σε βάρος των ανήλικων παιδιών και τα είχαν αποθηκευμένα στα κινητά τους τηλέφωνα. Μάλιστα, στο κινητό του 20χρονου βρέθηκε το εν λόγω υλικό καθώς και πλήθος άλλων αρχείων πορνογραφικού χαρακτήρα με ανήλικα αγόρια κοντά στην ηλικία των 5 ετών.

Ενώπιον των αστυνομικών ο θείος των παιδιών φέρεται να αποδέχθηκε τις κατηγορίες υποστηρίζοντας πως ό,τι έκανε το έκανε για να ικανοποιεί τον 40χρονο, ενώ ο 40χρονος φέρεται να αρνήθηκε την συμμετοχή του κατηγορώντας τον 20χρονο και αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή την Πέμπτη.