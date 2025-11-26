Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος θείος ασελγούσε στα ανίψια του ηλικίας 2 και 4 ετών

Το 4χρονο αγοράκι αποκάλυψε τα όσα νοσηρά ζούσε από τον 20χρονο θείο του αλλά και τον 40χρονο στην μητέρα του 

Κατερίνα Ρίστα

Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος θείος ασελγούσε στα ανίψια του ηλικίας 2 και 4 ετών
Unsplash
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αποτροπιασμό προκαλεί η είδηση πως ένας 20χρονος ασελγούσε στα ίδια του τα ανίψια ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών. Αυτό που προκαλεί ακόμη περισσότερη φρίκη είναι πως όλα συνέβαιναν υπό την παρουσία 40χρονου ομοερωτικού φίλου του θείου. Οι δύο αδίστακτοι άνδρες βιντεοσκοπούσαν μάλιστα τις αρρωστημένες πράξεις τους με τα δύο παιδάκια ηλικίας μόλις δύο και τεσσάρων ετών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές πρόκειται για έναν 20χρονο Ρουμάνο και έναν 40χρονο Αλβανό που συνελήφθησαν για γενετήσιες πράξεις σε βάρος των παιδιών, στις οποίες προχωρούσαν όταν η μητέρα - αδελφή του 20χρονου - του εμπιστευόταν τα παιδιά της. Σύμφωνα με πληροφορίες τα εξανάγκαζαν σε άσεμνες πράξεις, ενώ δεν έχουν υποστεί βιασμό.

«Τις έκανα με τον θείο»

Τις φρικαλεότητες που συνέβαιναν αποκάλυψε το ίδιο το 4χρονο παιδάκι όταν η μητέρα του το είδε να κάνει περίεργες κινήσεις και όταν τον ρώτησε η μητέρα σχετικά, το παιδία αποκρίθηκε «τις έκανα με τον θείο».

Κατευθείαν η μητέρα του παιδιού δίχως να μπορεί να πιστέψει στα όσα άκουγε προχώρησε σε καταγγελία στις αρχές με παιδοψυχολόγο και ιατροδικαστή να εξετάζουν τα δύο αγόρια και στη συνέχεια εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τους δύο διεστραμμένους άνδρες.

Κατέγραφαν τις πράξεις με το κινητό

Ακόμη περισσότερη οργή προκαλεί το γεγονός πως οι δύο άνδρες βιντεοσκοπούσαν τα όσα νοσηρά διέπρατταν σε βάρος των ανήλικων παιδιών και τα είχαν αποθηκευμένα στα κινητά τους τηλέφωνα. Μάλιστα, στο κινητό του 20χρονου βρέθηκε το εν λόγω υλικό καθώς και πλήθος άλλων αρχείων πορνογραφικού χαρακτήρα με ανήλικα αγόρια κοντά στην ηλικία των 5 ετών.

Ενώπιον των αστυνομικών ο θείος των παιδιών φέρεται να αποδέχθηκε τις κατηγορίες υποστηρίζοντας πως ό,τι έκανε το έκανε για να ικανοποιεί τον 40χρονο, ενώ ο 40χρονος φέρεται να αρνήθηκε την συμμετοχή του κατηγορώντας τον 20χρονο και αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή την Πέμπτη.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:59ΚΟΣΜΟΣ

O Tραμπ υπερασπίστηκε τον Γουίτκοφ μετά τη διαρροή της συνομιλίας με το Κρεμλίνο

14:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκυφτή και ανέκφραστη η 46χρονη που δολοφόνησε την πεθερά της - Θα απολογηθεί την Παρασκευή

14:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για συλλογικές συμβάσεις: Η συμφωνία υπερβαίνει και τους τελευταίους μνημονιακούς περιορισμούς και προσφέρει ασφάλεια στον εργαζόμενο και σταθερότητα στον εργοδότη

14:43ΚΟΣΜΟΣ

Μωρό «εγκλωβίστηκε» μεταξύ μικρών αρνιών και τοίχου και έγινε viral - Δείτε το βίντεο

14:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Στη «μάχη» και οι Νέοι κόντρα στη «Βασίλισσα» και τον γιο του Μαρσέλο!

14:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λουτσέσκου: «Έχω αγαπήσει και έχω αγαπηθεί στον ΠΑΟΚ»

14:32ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επιπλέον χρεώση 100 δολαρίων στους ξένους τουρίστες για την είσοδο στα εθνικά πάρκα - Τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ

14:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Η οικονομία της ΕΕ παραμένει ευάλωτη στους συνεχιζόμενους εμπορικούς περιορισμούς

14:20ΚΟΣΜΟΣ

Πύρινη κόλαση στο Χονγκ Κονγκ: 13 νεκροί και άγνωστος αριθμός εγκλωβισμένων σε ουρανοξύστες - Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε σκαλωσιές από μπαμπού

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε γήπεδο μπάσκετ στην Ινδία: 16χρονος νεκρός την ώρα προπόνησης - Κατέρρευσε πάνω του η μπασκέτα - Βίντεο

14:03ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ένοχοι και οι 14 για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ - Ποινές με αναστολή

13:53ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Ρήγματα» εντός του ρεπουμπλικανικού κόμματος - Τι αποκάλυψε η παραίτηση της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν

13:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Ο κόσμος ψηφίζει για το παρόν και το μέλλον - Κανένα σενάριο συνεργασίας με τον Τσίπρα

13:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία Οκτώβριος 2025: Έγινε η κλήρωση - Δείτε αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ

13:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε εκδήλωση για το κλίμα με Φάμελλο, Χαρίτση, Δούκα και Κόκκαλη

13:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε τηλεδιάσκεψη του ΕΛΚ για Ουκρανία: Το απαραβίαστο των συνόρων οφείλει να γίνεται σεβαστό

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Γιος Λιμενάρχη από την Κρήτη ο 19χρονος Επαγγελματίας Οπλίτης που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας

13:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για θάνατο ΕΠΟΠ στη Ρόδο: «Θερμά συλληπητήρια στην οικογένεια του θανόντος»

13:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος θείος ασελγούσε στα ανίψια του ηλικίας 2 και 4 ετών μαζί με 40χρονο - Βιντεοσκοπούσαν τις πράξεις τους

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι πλέον η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο με σχεδόν 42 εκατ. κατοίκους - Η νέα κατάταξη του ΟΗΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:33ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Γιος Λιμενάρχη από την Κρήτη ο 19χρονος Επαγγελματίας Οπλίτης που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας

09:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Δραματικές εξελίξεις - Στο ψυχιατρείο από το σοκ ο σύζυγος της 46χρονης που δολοφόνησε τη μητέρα του

13:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος θείος ασελγούσε στα ανίψια του ηλικίας 2 και 4 ετών μαζί με 40χρονο - Βιντεοσκοπούσαν τις πράξεις τους

12:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάος στην Εξεταστική μεταξύ Κωνστατοπούλου - Σεμερτζίδου: Είστε «μαϊμού αγρότες» - «Κανετε αντιπολιτευση στις πλάτες της οικογένειας μου» - Διακόπηκε η συνεδρίαση

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Καλιφόρνια: Σκότωσε την εν διαστάσει σύζυγό του και την ξέθαψε για να βιάσει τη σορό

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Οι 11 περιοχές που θα «χτυπήσει» - Πότε είναι το επικίνδυνο 48ώρο

11:10ΕΘΝΙΚΑ

Άσκηση για τους καλύτερους snipers στην Ευρώπη: Τι θέση έλαβαν οι Έλληνες κομάντος στον διαγωνισμό

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στον Πειραιά: Επτά προσαγωγές από το συνεργείο του ΗΣΑΠ για το θάνατο του τεχνίτη

14:43ΚΟΣΜΟΣ

Μωρό «εγκλωβίστηκε» μεταξύ μικρών αρνιών και τοίχου και έγινε viral - Δείτε το βίντεο

14:20ΚΟΣΜΟΣ

Πύρινη κόλαση στο Χονγκ Κονγκ: 13 νεκροί και άγνωστος αριθμός εγκλωβισμένων σε ουρανοξύστες - Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε σκαλωσιές από μπαμπού

13:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία Οκτώβριος 2025: Έγινε η κλήρωση - Δείτε αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι πλέον η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο με σχεδόν 42 εκατ. κατοίκους - Η νέα κατάταξη του ΟΗΕ

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Ρίτσαρντ Μπράνσον: Η εξομολόγηση που έκανε στη σύζυγό του πριν πεθάνει - «Σε ερωτεύτηκα από την πρώτη στιγμή»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το μεγαλύτερο διαμάντι του κόσμου: Είναι κατάμαυρο, πιθανόν «εξωγήινης» προέλευσης με τιμη πώλησης από 12 εκατ. - Ο τεχνίτης που το λάξεψε μιλά στο Newsbomb

12:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: «Μαμά είσαι καλά;» - Το SMS που έστειλε η δολοφόνος στην πεθερά της αφότου την σκότωσε

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος ΕΠΟΠ - Απασφάλισε κατά λάθος αμυντική χειροβομβίδα

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Εισάγεται νέο μάθημα σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

11:56ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Εισαγγελική έρευνα σε βάρος άνδρα 100 ετών - Υπηρέτησε σε ναζιστικό στρατόπεδο αιχμαλώτων πολέμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ