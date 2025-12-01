Σαλαμίνα: Είχε συνεργό η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της; Η πληροφορία στην ΕΛΑΣ για έναν Ρομά

Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα από τη νύφη της, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA στις 5 Νοεμβρίου έφτασε πληροφορία στην ΕΛΑΣ για συνεργό της 46χρονης στη δολοφονία.

Πρόκειται για έναν Ρομά, ο οποίος αναζητείται και φαίνεται να έχει βρεθεί μέσω των κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Μάλιστα, κατά την απολογία της η 46χρονη ανέφερε πως δεν θυμάται αν είχε συνεργό αναφέροντας χαρακτηριστικά στις Αρχές «αφήστε τα παιδιά ήσυχα», αναφερόμενη στα παιδιά που είχε ο σύζυγός της και γιος της άτυχης ηλικιωμένης, από τον πρώτο του γάμο.

Κενά μνήμης και αντιφάσεις της 46χρονης για τη δολοφονία

Η 46χρονη που κατηγορείται για τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα εμφανίστηκε ενώπιον του ανακριτή με επιλεκτική μνήμη, αμφισβήτησε την προανακριτική ομολογία της και προσπάθησε να θολώσει τα γεγονότα, όπως μετέδωσε σε ρεπορτάζ του ο τηλεοπτικός σταθμός Mega.

Επίσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μετέδωσε το Σάββατο το newsbomb, λίγες ώρες αφότου συνελήφθη, η κατηγορούμενη προσπάθησε να δικαιολογήσει την πράξη της λέγοντας ψέματα στις αρχές πως δήθεν η ηλικιωμένη την αναγνώρισε από τα μάτια, την αποκάλεσε με το όνομά της και της είπε ότι θα τα πει όλα στον γιο της, κάτι όμως που δεν προκύπτει από το ηχητικό ντοκουμέντο που έχει δει το φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του newsbomb, την επόμενη μέρα του φόνου, όταν μπήκε μέσα στο σπίτι στη Σαλαμίνα και είδε δολοφονημένη την ηλικιωμένη φέρεται να είπε πως νόμιζε ότι το είχε κάνει κάποιος άλλος.

Όμως κάθε κίνηση της ήταν προσχεδιασμενη. Φέρεται να έκλεισε μέχρι και τις κάμερες του σπιτιού της, πριν το έγκλημα, ισχυριζομενη ότι έπεσε το ρεύμα με σκοπό να μην υπάρξουν αποδείξεις και στοιχεία για τις κινήσεις της.

Έκανε όμως ένα λάθος... Φόρεσε λάθος γάντια!

Επίσης, υποστήριζε ότι ήθελε να παραδοθεί, το σκεφτόταν αλλά δίσταζε ενώ επίμονα ζητούσε να πάει στη φυλακή για να τιμωρηθεί.

Ξαφνικά η ίδια γυναίκα έπαθε.... Αλτσχαιμερ

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, θυμάται μόνο τη στιγμή που στάθμευσε κοντά στο σπίτι της πεθεράς της και ότι σκεφτόταν να διαπράξει ληστεία, ενώ αρνήθηκε ότι θυμάται τι συνέβη στη συνέχεια. «Οι αστυνομικοί ήταν σίγουροι ότι το έκανα εγώ, οπότε επαναλάμβανα ό,τι μου έλεγαν», φέρεται να είπε.

«Θυμάμαι μέχρι το σημείο που πήγα με το αυτοκίνητό μου και πάρκαρα δίπλα από το σπίτι της πεθεράς μου. Ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο και το σκεφτόμουν να το κάνω. Ληστεία ήθελα να κάνω. Το τι έγινε μετά δεν το θυμάμαι. Οι αστυνομικοί ήταν σίγουροι ότι το έχω κάνει εγώ, οπότε ό,τι μου έλεγαν το επαναλάμβανα», φέρεται να ανέφερε η 46χρονη.

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι η 46χρονη αντιμετωπίζει μακροχρόνια ψυχικά προβλήματα και έχει ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ανατροπών στην υπόθεση. Ο δικηγόρος της 46χρονης δήλωσε: «Φοβάμαι πως δεν έχουμε ξετυλίξει όλο το "κουβάρι" της υπόθεσης. Υποπτεύομαι, υποψιάζομαι ότι θα δούμε ανατροπές. Ελπίζω κι εύχομαι αυτή η υπόθεση να ξεκαθαρίσει το συντομότερο».

Παράλληλα, πρόκειται να κατατεθεί αίτημα για εξέταση του ηχητικού ντοκουμέντου από τη δολοφονία, που παρουσίασε το MEGA και η εκπομπή Live News.

Η δικηγόρος της οικογένειας της 75χρονης, Κατερίνα Τσιώνα, τόνισε ότι η κατηγορούμενη υποστήριξε διαφορετικές εκδοχές: είτε ότι δεν θυμάται, είτε ότι δεν ήταν εκείνη που διέπραξε το έγκλημα, είτε ότι υπήρχε συνεργός. «Για ακόμη μία φορά λέει ψέματα, καθώς αν έλεγε την αλήθεια, θα έπρεπε να εξηγήσει γιατί βασάνισε μέχρι θανάτου έναν ανήμπορο άνθρωπο», δήλωσε η κ. Τσιώνα.

Η οικογένεια της 75χρονης σχεδιάζει επίσης την πρόταση μαρτύρων που μπορούν να ρίξουν φως στα γεγονότα πριν από τη δολοφονία, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων της κατηγορούμενης για το ύψος των ποινών για ανθρωποκτονία, ενώ η πεθερά της ήταν ακόμα ζωντανή.

Την ίδια ώρα, σε άθλια ψυχολογική κατάσταση συνεχίζει να βρίσκεται ο γιος της άτυχης ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα μετά τη σύλληψη της συντρόφου του για τη δολοφονία της μητέρας του. «Προσπαθώ να σταθώ στα πόδια μου, έχω δύο παιδιά, πρέπει να είμαι δυνατός», αυτά είναι τα πρώτα του λόγια λίγα 24ωρα μετά την αποκάλυψη του στυγερού εγκλήματος.

Η ανάκριση συνεχίζεται, με νέες αποκαλύψεις να αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

