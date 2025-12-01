Σαλαμίνα: Είχε συνεργό η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της; Η πληροφορία στην ΕΛΑΣ για έναν Ρομά

Ολοένα και πληθαίνουν τα σενάρια για το τι συνέβη το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου 

Δημήτρης Δρίζος

Σαλαμίνα: Είχε συνεργό η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της; Η πληροφορία στην ΕΛΑΣ για έναν Ρομά
Αριστερά η νύφη της 75χρονης και δεξιά στιγμιότυπο από τις έρευνες των Αρχών
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα από τη νύφη της, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA στις 5 Νοεμβρίου έφτασε πληροφορία στην ΕΛΑΣ για συνεργό της 46χρονης στη δολοφονία.

Πρόκειται για έναν Ρομά, ο οποίος αναζητείται και φαίνεται να έχει βρεθεί μέσω των κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Μάλιστα, κατά την απολογία της η 46χρονη ανέφερε πως δεν θυμάται αν είχε συνεργό αναφέροντας χαρακτηριστικά στις Αρχές «αφήστε τα παιδιά ήσυχα», αναφερόμενη στα παιδιά που είχε ο σύζυγός της και γιος της άτυχης ηλικιωμένης, από τον πρώτο του γάμο.

Κενά μνήμης και αντιφάσεις της 46χρονης για τη δολοφονία

Η 46χρονη που κατηγορείται για τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα εμφανίστηκε ενώπιον του ανακριτή με επιλεκτική μνήμη, αμφισβήτησε την προανακριτική ομολογία της και προσπάθησε να θολώσει τα γεγονότα, όπως μετέδωσε σε ρεπορτάζ του ο τηλεοπτικός σταθμός Mega.

Επίσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μετέδωσε το Σάββατο το newsbomb, λίγες ώρες αφότου συνελήφθη, η κατηγορούμενη προσπάθησε να δικαιολογήσει την πράξη της λέγοντας ψέματα στις αρχές πως δήθεν η ηλικιωμένη την αναγνώρισε από τα μάτια, την αποκάλεσε με το όνομά της και της είπε ότι θα τα πει όλα στον γιο της, κάτι όμως που δεν προκύπτει από το ηχητικό ντοκουμέντο που έχει δει το φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του newsbomb, την επόμενη μέρα του φόνου, όταν μπήκε μέσα στο σπίτι στη Σαλαμίνα και είδε δολοφονημένη την ηλικιωμένη φέρεται να είπε πως νόμιζε ότι το είχε κάνει κάποιος άλλος.

Όμως κάθε κίνηση της ήταν προσχεδιασμενη. Φέρεται να έκλεισε μέχρι και τις κάμερες του σπιτιού της, πριν το έγκλημα, ισχυριζομενη ότι έπεσε το ρεύμα με σκοπό να μην υπάρξουν αποδείξεις και στοιχεία για τις κινήσεις της.

Έκανε όμως ένα λάθος... Φόρεσε λάθος γάντια!

Επίσης, υποστήριζε ότι ήθελε να παραδοθεί, το σκεφτόταν αλλά δίσταζε ενώ επίμονα ζητούσε να πάει στη φυλακή για να τιμωρηθεί.

Ξαφνικά η ίδια γυναίκα έπαθε.... Αλτσχαιμερ

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, θυμάται μόνο τη στιγμή που στάθμευσε κοντά στο σπίτι της πεθεράς της και ότι σκεφτόταν να διαπράξει ληστεία, ενώ αρνήθηκε ότι θυμάται τι συνέβη στη συνέχεια. «Οι αστυνομικοί ήταν σίγουροι ότι το έκανα εγώ, οπότε επαναλάμβανα ό,τι μου έλεγαν», φέρεται να είπε.

«Θυμάμαι μέχρι το σημείο που πήγα με το αυτοκίνητό μου και πάρκαρα δίπλα από το σπίτι της πεθεράς μου. Ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο και το σκεφτόμουν να το κάνω. Ληστεία ήθελα να κάνω. Το τι έγινε μετά δεν το θυμάμαι. Οι αστυνομικοί ήταν σίγουροι ότι το έχω κάνει εγώ, οπότε ό,τι μου έλεγαν το επαναλάμβανα», φέρεται να ανέφερε η 46χρονη.

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι η 46χρονη αντιμετωπίζει μακροχρόνια ψυχικά προβλήματα και έχει ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ανατροπών στην υπόθεση. Ο δικηγόρος της 46χρονης δήλωσε: «Φοβάμαι πως δεν έχουμε ξετυλίξει όλο το "κουβάρι" της υπόθεσης. Υποπτεύομαι, υποψιάζομαι ότι θα δούμε ανατροπές. Ελπίζω κι εύχομαι αυτή η υπόθεση να ξεκαθαρίσει το συντομότερο».

Παράλληλα, πρόκειται να κατατεθεί αίτημα για εξέταση του ηχητικού ντοκουμέντου από τη δολοφονία, που παρουσίασε το MEGA και η εκπομπή Live News.

Η δικηγόρος της οικογένειας της 75χρονης, Κατερίνα Τσιώνα, τόνισε ότι η κατηγορούμενη υποστήριξε διαφορετικές εκδοχές: είτε ότι δεν θυμάται, είτε ότι δεν ήταν εκείνη που διέπραξε το έγκλημα, είτε ότι υπήρχε συνεργός. «Για ακόμη μία φορά λέει ψέματα, καθώς αν έλεγε την αλήθεια, θα έπρεπε να εξηγήσει γιατί βασάνισε μέχρι θανάτου έναν ανήμπορο άνθρωπο», δήλωσε η κ. Τσιώνα.

Η οικογένεια της 75χρονης σχεδιάζει επίσης την πρόταση μαρτύρων που μπορούν να ρίξουν φως στα γεγονότα πριν από τη δολοφονία, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων της κατηγορούμενης για το ύψος των ποινών για ανθρωποκτονία, ενώ η πεθερά της ήταν ακόμα ζωντανή.

Την ίδια ώρα, σε άθλια ψυχολογική κατάσταση συνεχίζει να βρίσκεται ο γιος της άτυχης ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα μετά τη σύλληψη της συντρόφου του για τη δολοφονία της μητέρας του. «Προσπαθώ να σταθώ στα πόδια μου, έχω δύο παιδιά, πρέπει να είμαι δυνατός», αυτά είναι τα πρώτα του λόγια λίγα 24ωρα μετά την αποκάλυψη του στυγερού εγκλήματος.

Η ανάκριση συνεχίζεται, με νέες αποκαλύψεις να αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:56ΕΛΛΑΔΑ

Έφτασε στη Θεσσαλονίκη η Ολυμπιακή Φλόγα – Δείτε βίντεο

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Νυχτερινή έφοδος της Αστυνομίας στο Περιστέρι: 15 ανήλικοι έπιναν αλκοόλ σε γνωστό κατάστημα – Συνελήφθη ο υπεύθυνος

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Γεωργία: Έρευνα για τις καταγγελίες του BBC περί χρήσης «χημικού όπλου του Α' Παγκοσμίου Πολέμου» κατά διαδηλωτών

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Αυτός είναι ο 29χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα - Διακίνηση ναρκωτικών, κλοπές και απάτες στο «βιογραφικό» του

17:48LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ρομαντικό Σαββατοκύριακο στο στολισμένο Λονδίνο

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Συγκινητικό δώρο: Καθάρισε τον κήπο ενός βετεράνου και... του άλλαξε τη ζωή - Σε δύο μέρες δύο μεγάλες εκπλήξεις

17:35ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζει την προέλαση η Ρωσία: Κατέλαβε 505 τετραγωνικά χλμ. ουκρανικού εδάφους τον Νοέμβριο - Αύξηση 94% από τον Σεπτέμβριο

17:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γερμανία: Η ΕΡΤ θα μεταδώσει όλα τα ματς των «16» στο DFB-Pokal | Πού θα δείτε Μπάγερν, Ντόρτμουντ

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Πέπλο μυστήριου γύρω από την εξαφάνιση του 62χρονου ψαρά στην Πάργα - «Πιστεύω ότι έπαθε έμφραγμα» λέει ο γιος του στο Newsbomb

17:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για τη νέα κακοκαιρία - Πότε και πού θα «χτυπήσει»

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Enerwave: Νέα προϊόντα ρεύματος και μια μοναδική χριστουγεννιάτικη προσφορά

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Δούκας: «Στη Βασιλίσσης Όλγας το έργο έχει ουσιαστικά σταματήσει - Κάποιοι θέλουν να μην τελειώσει ποτέ»

17:15WHAT THE FACT

Ανακαλύφθηκαν δύο τεράστια κοιτάσματα χρυσού που ανατρέπουν τις ισορροπίες στην παγκόσμια οικονομία

17:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Ενίσχυση - «ανάσα» στα Μουσικά Σχολεία: Νέα όργανα έπειτα από 17 χρόνια

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Τζέιμς Κάμερον κατά του AI: «Δεν θέλω ένας υπολογιστής να αντικαθιστά τους ηθοποιούς»

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Νότια Κορέα: Χάκαραν χιλιάδες κάμερες ασφαλείας σε σπίτια για υλικό «ερωτικής εκμετάλλευσης»

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Ποσειδώνος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών από 2 έως 5 Δεκεμβρίου

16:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Είχε συνεργό η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της; Η πληροφορία στην ΕΛΑΣ για έναν Ρομά

16:56ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί στραγγιστό γιαούρτι που περιέχει ακατάλληλη ουσία

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Airbus: Επιβεβαίωσε το προβλήμα στα A320 - «Εντοπίστηκε» και «οριοθετήθηκε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:48ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Αυτός είναι ο 29χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα - Διακίνηση ναρκωτικών, κλοπές και απάτες στο «βιογραφικό» του

22:17TRAVEL

Αρκαδία: Κορυφαίο κέντρο προσκυνηματικού και φυσιολατρικού τουρισμού

17:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για τη νέα κακοκαιρία - Πότε και πού θα «χτυπήσει»

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Τον έφαγε ζωντανό μπροστά στα μάτια των επισκεπτών - 19χρονος μπήκε σε κλουβί με λιοντάρι - Πολύ σκληρό βίντεο

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Φέρεται να παραδέχτηκε πως είχε κάνει χρήση κοκαΐνης ο 29χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα

16:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Είχε συνεργό η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της; Η πληροφορία στην ΕΛΑΣ για έναν Ρομά

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Μαρουσάκη: Νέα κακοκαιρία «τύπου Adel» προ των πυλών - Χειμωνιάτικο σκηνικό

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Ζιακόποπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη κρίση λειψυδρίας των τελευταίων 30 ετών η Αθήνα μετά τη δραματική μείωση των αποθεμάτων

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η ζωνική ροή του Ατλαντικού αλλάζει τον χειμώνα - Ανατροπή δεδομένων για την Ελλάδα

15:34ΕΛΛΑΔΑ

«Τις νύχτες ήταν πάντα εκεί»: Η Γεωργία Πολυτάνου, σύζυγος του Χάρη Δούκα, νοσηλεύτηκε για 12 ημέρες και γράφει για την περιπέτειά της και τον δήμαρχο Αθηναίων

16:56ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί στραγγιστό γιαούρτι που περιέχει ακατάλληλη ουσία

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ο «Άγγελος Θανάτου» των Ναζί, Γιόζεφ Μένγκελε ζούσε ανέμελα στη Λατινική Αμερική - Αποχαρακτηρισμένα αρχεία

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Taste Atlas: Το καλύτερο πιάτο στον κόσμο - Φιναλίστ ένα ελληνικό

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Συγκινητικό δώρο: Καθάρισε τον κήπο ενός βετεράνου και... του άλλαξε τη ζωή - Σε δύο μέρες δύο μεγάλες εκπλήξεις

15:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ανακοίνωση των εκπροσώπων του Μίκη Θεοδωράκη για την απαγόρευση της παγκόσμιας περιοδείας Μποφίλιου και Χαρούλη

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Πληθαίνουν τα μπλόκα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα - Αποκλεισμένη παραμένει η ΠΑΘΕ και ο αυτοκινόδρομος Ε65

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Μαδούρο: «Φύγε τώρα από τη Βενεζουέλα, αλλιώς...»

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτυρία για το τροχαίο στη Λούτσα: Του είπαν ότι σκότωσε άνθρωπο και νευρίασε πως τον πονάει το αυτί του!

12:03WHAT THE FACT

Κλείστε την πόρτα του υπνοδωματίου - Ο λόγος που δεν πρέπει να την αφήνετε ανοιχτή όταν κοιμάστε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ