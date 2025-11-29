Σαλαμίνα: Από το «θέλω να τιμωρηθώ» στο «δε θυμάμαι» - Η πρώτη αντίδραση του γιου της ηλικιωμένης

Η 46χρονη που ομολόγησε την δολοφονία της 75χρονης μητέρας του συζύγου της στην Σαλαμίνα οδηγείται από αστυνομικούς στον Εισαγγελέα του Πειραιά, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Σε άθλια ψυχολογική κατάσταση συνεχίζει να βρίσκεται ο γιος της άτυχης ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα μετά τη σύλληψη της συντρόφου του για τη δολοφονία της μητέρας του.

«Προσπαθώ να σταθώ στα πόδια μου, έχω δύο παιδιά, πρέπει να είμαι δυνατός», αυτά είναι τα πρώτα του λόγια λίγα 24ωρα μετά την αποκάλυψη του στυγερού εγκλήματος.

Την ίδια ώρα μπορεί η σύντροφός του πλέον να ισχυρίζεται ότι δεν θυμάται τίποτα όμως σύμφωνα με το ρεπορτάζ του newsbomb λίγες ώρες αφότου συνελήφθη προσπάθησε να δικαιολογήσει την πράξη της λέγοντας ψέματα στις αρχές πως δήθεν η ηλικιωμένη την αναγνώρισε από τα μάτια, την αποκάλεσε με το όνομά της και της είπε ότι θα τα πει όλα στον γιο της, κάτι όμως που δεν προκύπτει από το ηχητικό ντοκουμέντο που έχει δει το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του newsbomb την επόμενη μέρα του φόνου, όταν μπήκε μέσα στο σπίτι στη Σαλαμίνα και είδε δολοφονημένη την ηλικιωμένη φέρεται να είπε πως νόμιζε ότι το είχε κάνει κάποιος άλλος.

Όμως κάθε κίνηση της ήταν προσχεδιασμενη. Φέρεται να έκλεισε μέχρι και τις κάμερες του σπιτιού της, πριν το έγκλημα, ισχυριζομενη ότι έπεσε το ρεύμα με σκοπό να μην υπάρξουν αποδείξεις και στοιχεία για τις κινήσεις της.

Έκανε όμως ένα λάθος... Φόρεσε λάθος γάντια!

Επίσης, υποστήριζε ότι ήθελε να παραδοθεί, το σκεφτόταν αλλά δίσταζε ενώ επίμονα ζητούσε να πάει στη φυλακή για να τιμωρηθεί.

Ξαφνικά η ίδια γυναίκα έπαθε.... Αλτσχαιμερ

