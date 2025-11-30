Σαλαμίνα: Κενά μνήμης και αντιφάσεις της 46χρονης για τη δολοφονία - «Θα δούμε ανατροπές»

Η 46χρονη που κατηγορείται για τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα εμφανίστηκε ενώπιον του ανακριτή με επιλεκτική μνήμη, αμφισβήτησε την προανακριτική ομολογία της και προσπάθησε να θολώσει τα γεγονότα, όπως μετέδωσε σε ρεπορτάζ του ο τηλεοπτικός σταθμός Mega.

Επίσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μετέδωσε το Σάββατο το newsbomb, λίγες ώρες αφότου συνελήφθη, η κατηγορούμενη προσπάθησε να δικαιολογήσει την πράξη της λέγοντας ψέματα στις αρχές πως δήθεν η ηλικιωμένη την αναγνώρισε από τα μάτια, την αποκάλεσε με το όνομά της και της είπε ότι θα τα πει όλα στον γιο της, κάτι όμως που δεν προκύπτει από το ηχητικό ντοκουμέντο που έχει δει το φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του newsbomb, την επόμενη μέρα του φόνου, όταν μπήκε μέσα στο σπίτι στη Σαλαμίνα και είδε δολοφονημένη την ηλικιωμένη φέρεται να είπε πως νόμιζε ότι το είχε κάνει κάποιος άλλος.

Όμως κάθε κίνηση της ήταν προσχεδιασμενη. Φέρεται να έκλεισε μέχρι και τις κάμερες του σπιτιού της, πριν το έγκλημα, ισχυριζομενη ότι έπεσε το ρεύμα με σκοπό να μην υπάρξουν αποδείξεις και στοιχεία για τις κινήσεις της.

Έκανε όμως ένα λάθος... Φόρεσε λάθος γάντια!

Επίσης, υποστήριζε ότι ήθελε να παραδοθεί, το σκεφτόταν αλλά δίσταζε ενώ επίμονα ζητούσε να πάει στη φυλακή για να τιμωρηθεί.

Ξαφνικά η ίδια γυναίκα έπαθε.... Αλτσχαιμερ

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, θυμάται μόνο τη στιγμή που στάθμευσε κοντά στο σπίτι της πεθεράς της και ότι σκεφτόταν να διαπράξει ληστεία, ενώ αρνήθηκε ότι θυμάται τι συνέβη στη συνέχεια. «Οι αστυνομικοί ήταν σίγουροι ότι το έκανα εγώ, οπότε επαναλάμβανα ό,τι μου έλεγαν», φέρεται να είπε.

«Θυμάμαι μέχρι το σημείο που πήγα με το αυτοκίνητό μου και πάρκαρα δίπλα από το σπίτι της πεθεράς μου. Ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο και το σκεφτόμουν να το κάνω. Ληστεία ήθελα να κάνω. Το τι έγινε μετά δεν το θυμάμαι. Οι αστυνομικοί ήταν σίγουροι ότι το έχω κάνει εγώ, οπότε ό,τι μου έλεγαν το επαναλάμβανα», φέρεται να ανέφερε η 46χρονη.

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι η 46χρονη αντιμετωπίζει μακροχρόνια ψυχικά προβλήματα και έχει ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ανατροπών στην υπόθεση. Ο δικηγόρος της 46χρονης δήλωσε: «Φοβάμαι πως δεν έχουμε ξετυλίξει όλο το "κουβάρι" της υπόθεσης. Υποπτεύομαι, υποψιάζομαι ότι θα δούμε ανατροπές. Ελπίζω κι εύχομαι αυτή η υπόθεση να ξεκαθαρίσει το συντομότερο».

Παράλληλα, πρόκειται να κατατεθεί αίτημα για εξέταση του ηχητικού ντοκουμέντου από τη δολοφονία, που παρουσίασε το MEGA και η εκπομπή Live News.

Η δικηγόρος της οικογένειας της 75χρονης, Κατερίνα Τσιώνα, τόνισε ότι η κατηγορούμενη υποστήριξε διαφορετικές εκδοχές: είτε ότι δεν θυμάται, είτε ότι δεν ήταν εκείνη που διέπραξε το έγκλημα, είτε ότι υπήρχε συνεργός. «Για ακόμη μία φορά λέει ψέματα, καθώς αν έλεγε την αλήθεια, θα έπρεπε να εξηγήσει γιατί βασάνισε μέχρι θανάτου έναν ανήμπορο άνθρωπο», δήλωσε η κ. Τσιώνα.

Η οικογένεια της 75χρονης σχεδιάζει επίσης την πρόταση μαρτύρων που μπορούν να ρίξουν φως στα γεγονότα πριν από τη δολοφονία, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων της κατηγορούμενης για το ύψος των ποινών για ανθρωποκτονία, ενώ η πεθερά της ήταν ακόμα ζωντανή.

Την ίδια ώρα, σε άθλια ψυχολογική κατάσταση συνεχίζει να βρίσκεται ο γιος της άτυχης ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα μετά τη σύλληψη της συντρόφου του για τη δολοφονία της μητέρας του. «Προσπαθώ να σταθώ στα πόδια μου, έχω δύο παιδιά, πρέπει να είμαι δυνατός», αυτά είναι τα πρώτα του λόγια λίγα 24ωρα μετά την αποκάλυψη του στυγερού εγκλήματος.

Η ανάκριση συνεχίζεται, με νέες αποκαλύψεις να αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Σαλαμίνα: «Πάρε το πουγκί και φύγε, μην με χτυπάς», ικετεύει η 75χρονη – Ηχητικό ντοκουμέντο

Το ηχητικό ντοκουμέντο της δολοφονίας στη Σαλαμίνα – «Πάρε τα λεφτά και φύγε», εκλιπαρεί η 75χρονη

«Σε παρακαλώ αγόρι μου, άσε με αγόρι μου, Γιατί μωρέ; Πάρε ό,τι θες και φύγε. Αμαρτία είναι», ακούγεται να λέει η 75χρονη που δολοφονήθηκε στη Σαλαμίνα από τη 46χρονη νύφη της, η οποία εισέβαλε με καλυμμένα χαρακτηριστικά στο σπίτι της ηλικιωμένης.

Παρά την αρχική ομολογία της, η γυναίκα αρνήθηκε σήμερα (28/11) την πράξη, επικαλούμενη σύγχυση, ψυχολογικό σοκ και κενά μνήμης, υποστηρίζοντας παράλληλα πως σκότωσε την πεθερά της επειδή την είχε αναγνωρίσει κι επομένως θα προδιδόταν. Ωστόσο, αυτό το ηχητικό ντοκουμέντο αποδομεί τους ισχυρισμούς της.

Ακόμη, στο ηχητικό ακούγεται το σπάσιμο του τζαμιού στο παράθυρο από το οποίο εισέβαλε η νύφη και στη συνέχεια καταγράφονται οι ικεσίες της ηλικιωμένης.

Η 75χρονη γυναίκα ακούγεται να λέει: «Φύγε από εδώ, σε παρακαλώ πολύ. Φύγε από εδώ. Δεν θα αντέξω. Έλα, έλα. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πολύ, παιδάκι μου. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ παιδί μου. Βοήθεια, μανούλα μου. Αχ, βοήθεια. Άσε, σε παρακαλώ. Άσε με, σου λέω.

Άσε με, γιατί με πειράζεις; Σε παρακαλώ, αγόρι. Σε παρακαλώ πολύ, αγόρι. Ααα! Σε παρακαλώ. Γιατί; Σε παρακαλώ, άσε με. Άσε με, σε παρακαλώ πολύ. Πάρε ό,τι θέλεις και φύγε από εδώ. Γιατί δεν παίρνεις το πουγκί; Αμαρτία δεν είναι; Μην με χτυπάς!

Άσε με, σε παρακαλώ πολύ, αγόρι μου. Πάρε ό,τι θέλεις και φύγε, σου λέω. Σε παρακαλώ πολύ, αγόρι μου. Άσε με, σου λέω. Γιατί, μωρέ; Τι σου κάνω, μωρέ; Αμαρτία είναι. Πάρε ό,τι θέλεις μωρέ και φύγε. Πάρε ό,τι θέλεις και φύγε. Ααα! Γιατί, μωρέ; Γιατί; Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πολύ, αγόρι μου».

Στο ηχητικό διάρκειας 37 λεπτών που εξετάζουν οι Αρχές, η 75χρονη ακούγεται να προσφωνεί πολλές φορές την δράστιδα ως «αγόρι μου», κάτι που επιβεβαιώνει πως η άτυχη ηλικιωμένη δεν αντιλήφθηκε ποτέ ότι μπροστά της είχε τη νύφη της.

Μόλις άκουσε, το σκυλί γάβγισε και η 75χρονη για να το ηρεμήσει, μίλησε προς το μέρος του με τη δική της φωνή για να την αναγνωρίσει. Η 46χρονη εισέβαλε στο δωμάτιο και επί 40 λεπτά τη βασάνιζε.

Η πεθερά της τής έδειξε το σημείο που κρύβει τα χρήματα, πιθανότατα στο βοηθητικό τραπεζάκι. Όμως, η 46χρονη αντί να τα πάρει και να φύγει, πήγε στην κουζίνα και όπως αρχικά είχε ομολογήσει, πήρε ένα μαχαίρι και άρχισε να την καρφώνει.

Χωρίς έλεος, της έδωσε τη χαριστική βολή ενώ άκουγε την 75χρονη να ψάλλει το «Πάτερ Ημών» τις τελευταίες της στιγμές.

Ανακριτής και εισαγγελέας διέταξαν την προφυλάκιση της 46χρονης.

