Σπέτσες: 79χρονος απέρριπτε λύματα από το βυτιοφόρο του μέσα στο δάσος

Ένας 79χρονος οδηγός βυτιοφόρου συνελήφθη, καθώς πέταγε λύματα σε δασική έκταση των Σπετσών και όπως διαπιστώθηκε είχε προκαλέσει ρύπανση του περιβάλλοντος.

Όπως προβλέπεται, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για παράβαση του νόμου περί προστασίας του περιβάλλοντος.