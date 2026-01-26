Έκρηξη σε διαμέρισμα στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας στις Αρχές μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στην περιοχή των Αγίους Αναργύρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Ηπείρου πιθανότατα από οικιακή συσκευή με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές κυρίως στο ίδιο το διαμέρισμα, ενώ δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες διεξάγουν έρευνες για το περιστατικό.

