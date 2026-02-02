Αθήνα: Επίθεση κουκουλοφόρων σε κατάστημα και τράπεζες στην οδό Πατησίων - Τρεις προσαγωγές
Από την επίθεση προκλήθηκαν υλικές ζημιές
Επίθεση με βαριοπούλες πραγματοποίησε λίγο πριν από τις 01:30 μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (2/2) ομάδα περίπου 15 κουκουλοφόρων στην οδό Πατησίων.
Από την επίθεση προκλήθηκαν φθορές στις προσόψεις τριών τραπεζών, καθώς και σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε τρεις προσαγωγές.
