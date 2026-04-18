Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη σπείρα εκβιαστών- Οι 200.000 ευρώ και ο φυλακισμένος εγκέφαλος

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά τέσσερα άτομα (τρεις από την Αλβανία 48, 43 και 34 ετών και ένας Έλληνας 23 ετών)

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

  • Συνελήφθησαν τέσσερα μέλη εγκληματικής ομάδας στη Θεσσαλονίκη που εκβίαζαν διαχειριστή εταιρείας αυτοκινήτων με απαιτήσεις έως 200.000 ευρώ.
  • Ο εγκέφαλος της ομάδας ήταν έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα και συντόνιζε τις ενέργειες μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας.
  • Κατά τη σύλληψη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλο, φυσίγγια, κινητά τηλέφωνα και προσημειωμένα χρήματα.
  • Τρεις από τους συλληφθέντες έχουν ιστορικό σε σοβαρά αδικήματα, όπως ανθρωποκτονίες και απόπειρες ανθρωποκτονίας.
  • Οι δράστες οδηγούνται στην εισαγγελία και τα κατασχεθέντα θα εξεταστούν εργαστηριακά από την Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
Στην εξάρθρωση μιας επικίνδυνης εγκληματικής ομάδας που εκβίαζε διαχειριστή εταιρείας στη Θεσσαλονίκη προχώρησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά τέσσερα άτομα (τρεις από την Αλβανία 48, 43 και 34 ετών και ένας Έλληνας 23 ετών), ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνεται ένας έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα ο μεγαλύτερος σε ηλικία εξ'αυτών, ο οποίος φέρεται να συντόνιζε την επιχείρηση μέσα από τη φυλακή, ενώ στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία και ναρκωτικά.

Πιο συγκεκριμένα από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξιχνιάσθηκε υπόθεση εκβίασης σε βάρος διαχειριστή εταιρείας, η οποία είναι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων επί της Βασιλίσσης Όλγας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν απογευματινές ώρες χθες, Παρασκευή 17 Απριλίου 2026, από αστυνομικούς του Γραφείου Δίωξης Εκβιαστών του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, -4- άτομα, εκ των οποίων ένα είναι έγκλειστο σε Σωφρονιστικό Κατάστημα.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- εκβίαση κατά συναυτουργία, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια, προμήθεια κρατουμένου με κινητό τηλέφωνο και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Προηγήθηκε καταγγελία του ανωτέρω διαχειριστή, σύμφωνα με την οποία ο έγκλειστος στο Σωφρονιστικό Κατάστημα, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας την Πέμπτη 16-04-2026, απαίτησε εκβιαστικά το ποσό των 200.000 ευρώ, προφασιζόμενος ψευδή γεγονότα και απειλώντας τη ζωή του.

Στη συνέχεια, σε νεότερη επικοινωνία με διαφορετικό δράστη, που είχε αναλάβει ρόλο «διαπραγματευτή», μειώθηκε το απαιτούμενο ποσό στα 100.000 ευρώ, εκφράζοντας νέες απειλές κατά της ζωής του. Μάλιστα, δύο άτομα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, μετέβησαν με δίκυκλη μοτοσικλέτα στο χώρο εργασίας του, όπου απείλησαν υπάλληλο προκειμένου να προκληθεί τρόμος στο θύμα τους.

Στο πλαίσιο αυτό, οργανώθηκε και υλοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία, σε προκαθορισμένη συνάντηση με 3 από τους δράστες, παραδόθηκε το προσημειωμένο ποσό των 50.000 ευρώ. Αμέσως, ενεδρεύοντες αστυνομικοί επενέβησαν και τους ακινητοποίησαν, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν με σκοπό να διαφύγουν.

Ακολούθησαν σωματικές έρευνες κατά τις οποίες συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι με 11 φυσίγγια (το ένα στη θαλάμη), 6 κινητά και 2.580 ευρώ, ενώ το προσημειωμένο χρηματικό ποσό αποδόθηκε στον παθόντα.

Παράλληλα, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Δωρίδος Φωκίδας προχώρησαν σε έρευνα στο κελί κράτησης του εγκλείστου, ο οποίος μάλιστα αρνούνταν να συμμορφωθεί με τον έλεγχο, κατά τον οποίο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 κινητά τηλέφωνα και ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι.

Σημειώνεται ότι τρεις από τους συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων και ο έγκλειστος, έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για –κατά περίπτωση- ομοειδή και άλλα σοβαρά αδικήματα, όπως ανθρωποκτονίες και απόπειρες ανθρωποκτονίας.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα κατασχεθέντα θα αποσταλούν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακή εξέταση.

