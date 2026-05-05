Θεσσαλονίκη: Επιχειρηματίας κατήγγειλε διάρρηξη και κλοπή 297.000 ευρώ από χρηματοκιβώτιο

Στο στόχαστρο διαρρηκτών βρέθηκε ένα μεσιτικό γραφείο στην ανατολική Θεσσαλονίκη, οι οποίοι φέρεται να «σήκωσαν» υπέρογκο ποσό από το χρηματοκιβώτιο της επιχείρησης.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, σύμφωνα με την καταγγελία του ιδιοκτήτη του μεσιτικού γραφείου στους αστυνομικούς του Τμήματος Τμήμα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου- Αναλήψεως, ο ίδιος διαπίστωσε χθες Δευτέρα (4/5) ότι το γραφείο του έγινε στόχος διάρρηξης. Σύμφωνα με τα όσα είπε στις Αρχές, ο δράστης ή οι δράστες κατάφεραν να μπουν εντός της επιχείρησης ανοίγοντας τρύπα σε τοίχο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από το χρηματοκιβώτιο της επιχείρησης έκανε φτερά το ποσό των 297.000 ευρώ!

Οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση είναι σε εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης