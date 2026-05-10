Ιωάννινα: Άρπαξε 3.500 ευρώ από σπίτι και επέστρεψε τρεις μέρες μετά για το αυτοκίνητο

Snapshot Ένας ημεδαπός συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων Ιωαννίνων για κλοπή και απόπειρα κλοπής.

Στις 21 Απριλίου 2026, έκλεψε 3.500 ευρώ από ισόγειο διαμέρισμα στα Ιωάννινα.

Τρεις μέρες αργότερα, επιχείρησε να διαρρήξει το αυτοκίνητο της αλλοδαπής ιδιοκτήτριας του διαμερίσματος, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Η δικογραφία για κλοπή και απόπειρα κλοπής θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων. Snapshot powered by AI

Στα χέρια της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων βρίσκεται ένας ημεδαπός, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης μιας «διπλής» επίθεσης σε περιουσία κατοίκου της πόλης.

Ο δράστης, μέσα σε διάστημα μόλις τριών ημερών, κατάφερε να αφαιρέσει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό από διαμέρισμα και στη συνέχεια επιχείρησε να διαρρήξει και το αυτοκίνητο.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, η δράση του ξεκίνησε στις 21 Απριλίου 2026, όταν εισέβαλε σε ισόγειο διαμέρισμα όπου κατάφερε να εντοπίσει και να αφαιρέσει το ποσό των 3.500 ευρώ.

Η «τύχη» του όμως εξαντλήθηκε τα ξημερώματα της 24ης Απριλίου. Ο κατηγορούμενος επέστρεψε, αυτή τη φορά στοχεύοντας το αυτοκίνητο της αλλοδαπής ιδιοκτήτριας του σπιτιού. Παρά την προσπάθειά του, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τη διάρρηξη, προκαλώντας ωστόσο σοβαρές υλικές φθορές στο όχημα.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ιωαννίνων, αξιοποιώντας στοιχεία και μαρτυρίες, έφτασαν γρήγορα στα ίχνη του ημεδαπού. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, τελεσμένη και σε απόπειρα, η οποία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Διαβάστε επίσης