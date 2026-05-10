Ηράκλειο: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού πάνω σε αυτοκίνητο - Δείτε βίντεο
Από τύχη δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός
- Τμήμα μπαλκονιού από εγκαταλελειμμένο κτίριο στα Καμίνια κατέρσε και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.
- Η πτώση προκάλεσε υλικές ζημιές στο όχημα, αλλά δεν υπήρξε τραυματισμός.
- Το συμβάν σημειώθηκε σε περιοχή όπου παίζουν καθημερινά παιδιά, χωρίς να βρίσκονται εκεί τη στιγμή της πτώσης.
- Το κτίριο ήταν εγκαταλελειμμένο και θεωρούνταν επικίνδυνο από τους κατοίκους της περιοχής.
Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής (10/5) στα Καμίνια Ηρακλείου, όταν τμήμα μπαλκονιού αποκολλήθηκε από εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ελευθέρνης και κατέληξε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.
Όπως αναφέρει το cretalive.gr, από την πτώση προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο όχημα όπως φαίνεται και στις εικόνες, ενώ από τύχη δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός καθώς πρόκειται για ένα σημείο γύρω από το οποίο παίζουν καθημερινά παιδιά κι από τύχη σήμερα δεν βρισκόντουσαν εκεί.
Δειτε βίντεο από το σημείο:
Όπως σημειώνει κάτοικος της περιοχής, το συγκεκριμένο κτίσμα είναι εγκαταλελειμμένο εδώ και καιρό και υπήρχαν ανησυχίες για την επικινδυνότητά του.
