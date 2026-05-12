Συνελήφθη 23χρονος ο οποίος επιχείρησε να εισάγει στη χώρα ατμικές συσκευές κανναβινοειδών

O 23χρονος επιχείρησε να εισάγει τις παράνομες ουσίες στη χώρα μέσω ταχυδρομικών δεμάτων

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Συνελήφθη 23χρονος στη Βορειοανατολική Αττική για απόπειρα εισαγωγής ατμικών συσκευών κανναβινοειδών μέσω ταχυδρομικών δεμάτων.
  • Ένα δέμα με 5 συσκευές ατμίσματος και συνολικό βάρος 190,4 γραμμάρια εντοπίστηκε στο Τελωνείο Αερολιμένα Αθηνών.
  • Ο 23χρονος συνελήφθη κατά την παραλαβή του δέματος στην οικία του μετά από επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης.
  • Δεύτερο δέμα με 10 αμπούλες υγρών αναπλήρωσης, μικτού βάρους 150 γραμμαρίων, κατασχέθηκε στις αποθήκες των ΕΛ.ΤΑ. στον Αερολιμένα.
  • Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για περαιτέρω διαδικασίες.
Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας 11 Μαΐου 2026, σε περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής, 23χρονος ημεδαπός, ο οποίος επιχείρησε να εισάγει μέσω δυο ταχυδρομικών δεμάτων στη χώρα, ατμικές συσκευές κανναβινοειδών, με σκοπό τη διακίνηση στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Ειδικότερα, το ένα εκ των δυο ύποπτων ταχυδρομικών δεμάτων εντοπίσθηκε από υπαλλήλους του Τελωνείου Αερολιμένα Αθηνών, προερχόμενο από χώρα του εξωτερικού και διαπιστώθηκε ότι περιείχε 5 συσκευές ατμίσματος με δραστικά συστατικά κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 190,4 γραμμαρίων.

Κατόπιν αυτού, οργανώθηκε επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη ο 23χρονος, κατά την παραλαβή του δέματος στην οικία του.

Παράλληλα, στις αποθήκες των ΕΛ.ΤΑ. στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών εντοπίσθηκε και κατασχέθηκε και δεύτερο ύποπτο δέμα με παραλήπτη τον κατηγορούμενο, το οποίο περιείχε 10 αμπούλες υγρών αναπλήρωσης συσκευών ατμίσματος, πιθανόν ναρκωτικής ουσίας, μικτού βάρους 150 γραμμαρίων.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

