Συνελήφθη 23χρονος ο οποίος επιχείρησε να εισάγει στη χώρα ατμικές συσκευές κανναβινοειδών

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας 11 Μαΐου 2026, σε περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής, 23χρονος ημεδαπός, ο οποίος επιχείρησε να εισάγει μέσω δυο ταχυδρομικών δεμάτων στη χώρα, ατμικές συσκευές κανναβινοειδών, με σκοπό τη διακίνηση στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Ειδικότερα, το ένα εκ των δυο ύποπτων ταχυδρομικών δεμάτων εντοπίσθηκε από υπαλλήλους του Τελωνείου Αερολιμένα Αθηνών, προερχόμενο από χώρα του εξωτερικού και διαπιστώθηκε ότι περιείχε 5 συσκευές ατμίσματος με δραστικά συστατικά κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 190,4 γραμμαρίων.

Κατόπιν αυτού, οργανώθηκε επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη ο 23χρονος, κατά την παραλαβή του δέματος στην οικία του.

Παράλληλα, στις αποθήκες των ΕΛ.ΤΑ. στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών εντοπίσθηκε και κατασχέθηκε και δεύτερο ύποπτο δέμα με παραλήπτη τον κατηγορούμενο, το οποίο περιείχε 10 αμπούλες υγρών αναπλήρωσης συσκευών ατμίσματος, πιθανόν ναρκωτικής ουσίας, μικτού βάρους 150 γραμμαρίων.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

