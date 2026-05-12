Συνελήφθη 20χρονος με ροζ κοκαΐνη - Το ναρκωτικό των πάρτι εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Λάρισα

Χειροπέδες σε έναν 20χρονο πέρασαν αστυνομικοί στη Λάρισα, ο οποίος πιάστηκε να κατέχει μικρή ποσότητα της λεγόμενης ροζ κοκαΐνης, του ναρκωτικού των πάρτι.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, πρόκειται για την πρώτη φορά που οι αστυνομικοί στη Λάρισα βρίσκουν και κάνoυν κατάσχεση το συγκεκριμένο ναρκωτικό.

Η ροζ σκόνη, γνωστή και ως «tusi», δεν περιέχει συνήθως κοκαΐνη. Αντιθέτως, πρόκειται για ένα κοκτέιλ ναρκωτικών όπως κεταμίνη, μεθαμφεταμίνη, έκσταση και κρακ που έχουν βαφτεί ροζ.

Καθώς το ναρκωτικό γίνεται όλο και πιο δημοφιλές, οι ευρωπαϊκές και αμερικανικές αρχές έχουν προειδοποιήσει τους ανθρώπους να μην το χρησιμοποιούν.

