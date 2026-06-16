Θεσσαλονίκη: Συμπλοκή αλλοδαπών στο κέντρο – Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο

Ένας 33χρονος Σύριος κατέληξε στο νοσοκομείο, ενώ συνελήφθη 28χρονος ομοεθνής του 

Δημήτρης Δρίζος

Θεσσαλονίκη: Συμπλοκή αλλοδαπών στο κέντρο – Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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Συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 15 Ιουνίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ένας 33χρονος Σύριος κατέληξε στο νοσοκομείο ενώ συνελήφθη ένας 28χρονος ομοεθνής του.

Η συμπλοκή έγινε γύρω στις 20:30 στην πλατεία Δικαστηρίων. Για άγνωστο λόγο, ομάδα αλλοδαπών συνεπλάκη στο σημείο ενώ κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ο 28χρονος χτύπησε τον 33χρονο σε ωμοπλάτη και αυχένα. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης.

Ο 28χρονος συνελήφθη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

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