Θεσσαλονίκη: 16χρονος και 14χρονος επιτέθηκαν και χτύπησαν 13χρονο

Ένα ακόμα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφεται στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά στην περιοχή της Χαλκηδόνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr ένας 16χρονος και ένας 14χρονος με καταγωγή από την Αλβανία επιτέθηκαν και χτύπησαν έναν 13χρονο. Η επίθεση έγινε το πρωί της Δευτέρας 15 Ιουνίου σε δρόμο της περιοχής.

Η Ελληνική Αστυνομία συνέλαβε τον 16χρονο και τον 14χρονο.

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