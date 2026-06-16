Αργυρούπολη: Συμπλοκή εννέα ατόμων στην Πλατεία Ηρώων - 3 τραυματίες

Αναστάτωση προκλήθηκε στην Πλατεία Ηρώων στην Αργυρούπολη, όπου σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ εννέα ατόμων, με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν ελαφρά τρία άτομα, τα οποία έλαβαν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται δύο Έλληνες πολίτες και ένας υπήκοος Ρωσίας.

Τα αίτια που οδήγησαν στη συμπλοκή παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ οι συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών.

Η Ελληνική Αστυνομία διεξάγει έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την εξακρίβωση των ακριβών συνθηκών του επεισοδίου.

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