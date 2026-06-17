Πατήσια: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παραγωγής πλαστών εγγράφων - Πουλούσαν διαβατήρια με 900 ευρώ

Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ

Γιάννης Καλύβας

Πατήσια: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παραγωγής πλαστών εγγράφων - Πουλούσαν διαβατήρια με 900 ευρώ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που κατασκεύαζε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα για παράνομη προώθηση μεταναστών στην ΕΕ.
  • Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί ηλικίας 44 και 46 ετών με κατηγορίες για σύσταση συμμορίας και πλαστογραφία άνω των 120.000 ευρώ.
  • Κατασχέθηκαν 243 πλαστά δελτία ταυτότητας, 46 διαβατήρια, 12 άδειες διαμονής, εξοπλισμός πλαστογράφησης και ψηφιακά πρότυπα εγγράφων.
  • Το εργαστήριο διέθετε εξειδικευμένο λογισμικό και δυνατότητα μαζικής παραγωγής πλαστών εγγράφων υψηλής ποιότητας.
  • Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.
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Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην κατάρτιση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων για την παράνομη προώθηση μεταναστών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (16/6) σε περιοχή της Αττικής, συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, ηλικίας 44 και 46 ετών, κατηγορούμενοι για σύσταση συμμορίας, πλαστογραφία άνω των 120.000 ευρώ, έγκλημα κατ' εξακολούθηση, καθώς και κατοχή διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει από τις αρχές του 2025 εγκληματική ομάδα με αντικείμενο την κατασκευή πλαστών δελτίων ταυτότητας, διαβατηρίων, αδειών διαμονής και άλλων ταξιδιωτικών εγγράφων, τα οποία προορίζονταν για τη διευκόλυνση παράνομων μετακινήσεων μεταναστών προς κράτη-μέλη της ΕΕ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της Αστυνομίας, η οργάνωση χρησιμοποιούσε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα Κάτω Πατήσια ως χώρο επαφών με δίκτυα διακίνησης μεταναστών και παραλαβής παραγγελιών, ενώ σε παρακείμενη οικία λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο πλαστογραφίας.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση εντοπίστηκε ο 44χρονος να εξέρχεται από το παράνομο εργαστήριο έχοντας στην κατοχή του πέντε πλαστά δελτία ταυτότητας έτοιμα προς διάθεση, ενώ ακολούθησε η σύλληψη του 46χρονου στο κατάστημα που χρησιμοποιούσε η οργάνωση.

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν παρουσία δικαστικού λειτουργού κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 243 δελτία ταυτότητας διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών, 46 διαβατήρια, 12 άδειες διαμονής, 12 άδειες οδήγησης, εννέα θεωρήσεις εισόδου (visa), σελίδες διαβατηρίων, εξοπλισμός πλαστογράφησης, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αποθηκευτικά μέσα και πλήθος υλικών κατασκευής εγγράφων.

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Από την ανάλυση των κατασχεθέντων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι το εργαστήριο διέθετε εξειδικευμένο λογισμικό και δυνατότητα μαζικής παραγωγής πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων υψηλής ποιότητας. Παράλληλα εντοπίστηκαν περισσότερα από 300 ψηφιακά πρότυπα εγγράφων διαφόρων κρατών.

Η τιμή πώλησης των πλαστών εγγράφων κυμαινόταν, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από 150 ευρώ για δελτία αιτούντος άσυλο και άδειες οδήγησης έως 900 ευρώ για διαβατήρια. Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων και της δράσης EMPACT 2.2 EASTMED του κύκλου πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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