Εύβοια: Αίσιο τέλος στο θρίλερ με τον 45χρονο που ταμπουρώθηκε στο σπίτι του

Snapshot Ένας 45χρονος ταμπουρώθηκε στο σπίτι του στο Ασμίνιο Εύβοιας, αρνούμενος να βγει παρά τις εκκλήσεις των αρχών.

Ο άνδρας προκάλεσε φωτιά στην οικία του και είχε αυτοτραυματιστεί, απειλώντας.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής κατέσβησαν τη φωτιά και συνέλαβαν τον άνδρα.

Ο 45χρονος μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα και οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

Η περιοχή βρέθηκε σε κατάσταση συναγερμού για αρκετή ώρα λόγω της αστυνομικής επιχείρησης. Snapshot powered by AI

Αίσιο τέλος είχε το σοβαρό περιστατικό που εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 23 Ιουνίου στο Ασμίνιο του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Εύβοια.

Ο 45χρονος που είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του, αρνούμενος να βγει παρά τις εκκλήσεις των αστυνομικών και των πυροσβεστών, συνελήφθη πριν από λίγο από τις αστυνομικές αρχές.

Ο άνδρας έβαλε φωτιά στον χώρο της οικίας του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είχε αυτοτραυματιστεί και απειλούσε.

Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, ο 45χρονος άνδρας οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ οι αρχές διερευνούν όλες τις συνθήκες της υπόθεσης.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στη Βόρεια Εύβοια, καθώς για αρκετή ώρα η περιοχή βρισκόταν σε κατάσταση συναγερμού μέχρι την ολοκλήρωση της αστυνομικής επιχείρησης.

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