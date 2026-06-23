Εύβοια: Αίσιο τέλος στο θρίλερ με τον 45χρονο που ταμπουρώθηκε στο σπίτι του
Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση καθώς για αρκετή ώρα η περιοχή βρισκόταν σε κατάσταση συναγερμού
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- Ένας 45χρονος ταμπουρώθηκε στο σπίτι του στο Ασμίνιο Εύβοιας, αρνούμενος να βγει παρά τις εκκλήσεις των αρχών.
- Ο άνδρας προκάλεσε φωτιά στην οικία του και είχε αυτοτραυματιστεί, απειλώντας.
- Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής κατέσβησαν τη φωτιά και συνέλαβαν τον άνδρα.
- Ο 45χρονος μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα και οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.
- Η περιοχή βρέθηκε σε κατάσταση συναγερμού για αρκετή ώρα λόγω της αστυνομικής επιχείρησης.
Αίσιο τέλος είχε το σοβαρό περιστατικό που εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 23 Ιουνίου στο Ασμίνιο του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Εύβοια.
Ο 45χρονος που είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του, αρνούμενος να βγει παρά τις εκκλήσεις των αστυνομικών και των πυροσβεστών, συνελήφθη πριν από λίγο από τις αστυνομικές αρχές.
Ο άνδρας έβαλε φωτιά στον χώρο της οικίας του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είχε αυτοτραυματιστεί και απειλούσε.
Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.
Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, ο 45χρονος άνδρας οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ οι αρχές διερευνούν όλες τις συνθήκες της υπόθεσης.
Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στη Βόρεια Εύβοια, καθώς για αρκετή ώρα η περιοχή βρισκόταν σε κατάσταση συναγερμού μέχρι την ολοκλήρωση της αστυνομικής επιχείρησης.