Θεσσαλονίκη: Συμπλοκή μεταξύ ατόμων στη Νικόπολη – Δύο τραυματίες

Snapshot Συμπλοκή μεταξύ ομάδων περίπου 15 ατόμων σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Νικόπολη, Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Δύο άτομα τραυματίστηκαν και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες.

Οι τραυματίες, που είναι αλλοδαποί, προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Παύλου Μελά για να καταθέσουν.

Οι συνθήκες του επεισοδίου παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο της συμπλοκής. Snapshot powered by AI

Συμπλοκή μεταξύ ομάδας ατόμων σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή της Νικόπολης, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 18:30 όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ομάδες περίπου 15 ατόμων ενεπλάκησαν σε επεισόδιο που κατέληξε σε συμπλοκή.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρείχε τις πρώτες βοήθειες σε δύο εμπλεκόμενους.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες και οι δύο είναι αλλοδαποί, ενώ μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Παύλου Μελά για να καταθέσουν για συνθήκες του επεισοδίου.

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