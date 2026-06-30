Παραδόθηκε στις Αρχές 18χρονος που φέρεται να σχετίζεται με την αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα

ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΟΙ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 15ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ. (EUROKINISSI)

Snapshot Παραδόθηκε ένας 18χρονος που φέρεται να σχετίζεται με τη φονική συμπλοκή στην Καλλιθέα, καθώς φέρεται να του ανήκει το παπούτσι που βρέθηκε στο σημείο.

Ο 18χρονος δεν ήταν αρχικά στη λίστα των αναζητούμενων, αλλά παρουσιάστηκε μόνος του στην αστυνομία πιθανώς λόγω επικείμενης ταυτοποίησης.

Ο καθ' ομολογία δράστης της επίθεσης προφυλακίστηκε, ενώ δύο ακόμη κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν το προσχεδιασμένο ή οπαδικό κίνητρο της συμπλοκής, ενώ φίλος του θύματος κατέθεσε ότι ο δράστης ήταν ο μόνος που κρατούσε μαχαίρι.

Η δικογραφία περιλαμβάνει κατηγορίες για ανθρωποκτονία και συμμετοχή στη συμπλοκή, με την ανάκριση να συνεχίζεται για τη διερεύνηση όλων των περιστατικών. Snapshot powered by AI

Παραδόθηκε στις Αρχές ένας 18χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στη φονική συμπλοκή της Καλλιθέας, με θύμα έναν 15χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Πρώτου Θέματος», ο 18χρονος δεν συμπεριλαμβανόταν στην αρχική λίστα της αστυνομίας με τους ταυτοποιημένους εμπλεκόμενους και δεν αναζητούνταν από τις Αρχές.

Ωστόσο, φέρεται να είναι το άτομο στο οποίο ανήκει ένα παπούτσι που βρέθηκε στο σημείο, το οποίο είχε σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για την ταυτοποίηση μέσω DNA.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο 18χρονος παρουσιάστηκε μόνος του σε αστυνομικό τμήμα, πιθανώς επειδή θεώρησε ότι θα εντοπιζόταν η εμπλοκή του. Φέρεται να έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές και να ήταν εύκολη η ταυτοποίησή του.

Σημειώνεται ότι το άτομο αυτό ανήκει στην ομάδα που συνόδευε τον 17χρονο δράστη της αιματηρής συμπλοκής.

Προφυλακίστηκε ο δράστης

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο καθ' ομολογία δράστης της υπόθεσης στην Καλλιθέα, μετά τη χθεσινή απολογία του. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκαν επίσης προσωρινά κρατούμενοι ακόμη δύο κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Στις απολογίες τους, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν ότι η συμπλοκή ήταν προσχεδιασμένη ή είχε οπαδικό υπόβαθρο, υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν συμμετοχή στη θανατηφόρα επίθεση.

Από την άλλη, ένας φίλος του 15χρονου θύματος κατέθεσε πως ο δράστης ήταν ο μόνος που κρατούσε μαχαίρι και πως προσπάθησε να προειδοποιήσει τον φίλο του που τον κυνηγούσε.

«Του φώναζα να γυρίσει πίσω γιατί ο 18χρονος είχε μαχαίρι. Εκείνος συνέχισε να τον καταδιώκει. Μέχρι να φτάσω κοντά τους, τον είδα να πέφτει αιμόφυρτος και άρχισα να καλώ σε βοήθεια», φέρεται να ανέφερε στην απολογία του.

Η δικογραφία για την υπόθεση περιλαμβάνει κατηγορίες που αφορούν, κατά περίπτωση, ανθρωποκτονία, συμμετοχή στη συμπλοκή και συναφή αδικήματα, ενώ η ανάκριση συνεχίζεται για τη διερεύνηση όλων των συνθηκών της αιματηρής επίθεσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 25 Ιουνίου, όταν δύο ομάδες νεαρών ενεπλάκησαν σε καυγά, πιθανώς με οπαδικά κίνητρα. Ένα από τα εμπλεκόμενα άτομα κρατούσε μαχαίρι με το οποίο «κάρφωσε» στο στήθος ένας 15χρονο που στη συνέχεια κατέληξε στο σημείο.

Διαβάστε επίσης