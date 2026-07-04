Ανατροπή στην Κατερίνη: «Άκουσα ένα μπαμ και την είδα νεκρή» - Πώς σκοτώθηκε η 50χρονη

Σε μία 50χρονη ανήκει η σορός που εντοπίστηκε χθες μέσα σε σπίτι στην Κατερίνη, με το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας να απομακρύνεται από τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουν οι Αρχές στη διάθεσή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή χθες το μεσημέρι μέσα στο σπίτι από την πεθερά της, την οποία και πρόσεχε η 50χρονη.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η γυναίκα είπε στις Αρχές πως άκουσε ένα “μπαμ”, σαν κάποιος να έπεσε. Έπειτα βρήκε τη νύφη της πεσμένη στο δάπεδο του σπιτιού μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία ενώ ενημερώθηκε και ιατροδικαστής για τα ευρήματα στον χώρο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές, δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 50χρονης γυναίκας.