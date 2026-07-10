Υπόθεση Marfin: Προθεσμία για την Τρίτη έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τον φονικό εμπρησμό

Οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για την Τρίτη το πρωί

Άγγελος Βουράκης

Υπόθεση Marfin: Προθεσμία για την Τρίτη έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τον φονικό εμπρησμό
Newsbomb/Χάρης Γκίκας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση Marfin έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη το πρωί.
  • Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή λόγω της εμπρηστικής επίθεσης στην τράπεζα Marfin το 2010, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.
  • Ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε και για μία 46χρονη που ζει στη Βρετανία, με αίτημα έκδοσης προς τις βρετανικές αρχές.
  • Η σύλληψη των δύο ανδρών βασίστηκε σε στοιχεία από εκτεταμένη έρευνα της ΔΑΟΕ και σε ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα που οδήγησε στην επανεξέταση της υπόθεσης.
  • Οι διωκτικές αρχές συνέκριναν υλικό από διάφορες δικογραφίες και ταυτοποίησαν κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των κατηγορουμένων και των δραστών της εμπρηστικής επίθεσης.
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Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Τρίτη το πρωί έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Marfin.

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή λόγω της εμπρηστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της τράπεζας της Marfin στην οδό Σταδίου, εν μέσω μεγάλης διαδήλωσης τον Μάϊο του 2010.

Από τη φωτιά που εξαπλώθησε στην τράπεζα, η οποία βρισκόταν σε λειτουργία και είχε 30 εργαζόμενους μέσα στο κτίριο, έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, μία εκ των οποίων ήταν έγκυος.

Οι δύο 42χρονοι άνδρες που συνελήφθησαν σήμερα το πρωί από την Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος, οδηγήθηκαν, υπό ισχυρή αστυνομική δύναμη, λίγο μετά τις πέντε το απόγευμα στα δικαστήρια προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος τους.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαστικής λειτουργού, από την οποία ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να ετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Τρίτο ένταλμα σύλληψης

Ένταλμα για την φονική πυρπόληση της Τράπεζας εκδόθηκε και σε βάρος 46χρονης, η οποία ζει στην Βρετανία.

Για την τρίτη κατηγορούμενη θα αποσταλεί στις βρετανικές αρχές διεθνές ένταλμα, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοση της στην Ελλάδα.

Οι δύο άνδρες καλούνται να αντικρούσουν στοιχεία που έχει συλλέξει μετά από εκτεταμένη έρευνα η ΔΑΟΕ, σύμφωνα με τα οποία οι, τότε 26 ετών, κατηγορούμενοι συνδέονται με την φονική επίθεση, ενώ στην δικογραφία φέρεται να υπάρχει υλικό που τους εμφανίζει με ακάλυπτα πρόσωπα, το οποίο έχει συσχετιστεί με άλλο υλικό από την φονική εμπρηστική επίθεση στην τράπεζα.

Έξω από τα δικαστήρια είχε συγκεντρωθεί αλληλέγγυος κόσμος για τους δύο συλληφθέντες.

Πώς έγιναν οι συλλήψεις

Ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα που εστάλη στο λεγόμενο «ελληνικό FBI» φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να πυροδότησε την επανεξέταση της υπόθεσης της Marfin.

Στο email γινόταν ονομαστική αναφορά στα τρία πρόσωπα για τους οποία εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, ενώ κατονομάζονταν και πρόσωπα που φέρεται να ανήκουν στην ίδια ομάδα.

Με αφετηρία τις πληροφορίες αυτές, οι διωκτικές αρχές επέστρεψαν στη δικογραφία, εξετάζοντας εκ νέου το σύνολο του διαθέσιμου υλικού. Παράλληλα, αναζήτησαν στοιχεία για τα τρία πρόσωπα και σε άλλες δικογραφίες.

Η αντιπαραβολή των στοιχείων, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οδήγησε στο συμπέρασμα ότι οι τρεις που εμφανίζονται και σε άσχετη δικογραφία έχουν κοινά χαρακτηριστικά με τους δράστες της εμπρηστικής επίθεσης στη Marfin, όπως η αμφίεση, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία.

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