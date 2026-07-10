Εμπρησμός Marfin: Στην Ευελπίδων οι συλληφθέντες για την φονική εμπρηστική επίθεση του 2010

Έφτασαν στην Ευελπίδων λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα της Παρασκευής

Παναγιώτης Βελισσάρης

Εμπρησμός Marfin: Στην Ευελπίδων οι συλληφθέντες για την φονική εμπρηστική επίθεση του 2010

Ο ένας εκ των συλληφθέντων για τον εμπρησμό της Marfin

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Δύο άνδρες 41 ετών συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων για τον εμπρησμό της τράπεζας Marfin το 2010.
  • Μια 46χρονη γυναίκα, που θεωρείται μέλος της ίδιας υπόθεσης, αναζητείται στη Βρετανία για έκδοση στην Ελλάδα.
  • Η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας διήρκεσε μήνες και βασίστηκε σε ανώνυμο email, διεθνή συνεργασία και ανάλυση φωτογραφιών.
  • Παρά τη σοβαρότητα της υπόθεσης, μέχρι σήμερα είχαν καταδικαστεί μόνο στελέχη της τράπεζας για παραλείψεις στην πυρασφάλεια, ενώ οι δράστες κυκλοφορούσαν ελεύθεροι.
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Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων έφτασαν νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής, οι συλληφθέντες για τον εμπρησμό της Marfin.

Πρόκειται για δύο άνδρες 41 ετών, ενώ υπενθυμίζεται για την ίδια υπόθεση αναζητείται και μία 46χρονη, η οποία αναζητείται στη Βρετανία.

Marfin

Ο ένας εκ των συλληφθέντων για τον εμπρησμό της Marfin οδηγείται στα δικαστήρια της Ευελπίδων

Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Νωρίτερα οι δύο συλληφθέντες για την επίθεση με μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας στη Σταδίου που είχε σημειωθεί κατά τη διάρκεια διαδήλωσης, στις 5 Μαΐου 2010 που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 4 άτομα, είχαν οδηγηθεί στη ΓΑΔΑ.

Marfin

Ο ένας εκ των συλληφθέντων για τον εμπρησμό της Marfin

Eurokinissi

Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που δίνει στη δημοσιότητα το Newsbomb, η μεταγωγή των δύο συλληφθέντων έγινε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Οι δράστες είχαν εγκλωβίσει περίπου 30 εργαζόμενους στο κτίριο, με αποτέλεσμα τρεις συνάνθρωποί μας ανάμεσα τους και μια έγκυος να βρουν φρικτό θάνατο από ασφυξία. Ενώ μέχρι σήμερα είχαν καταδικαστεί μόνο στελέχη της τράπεζας για παραλείψεις πυρασφάλειας, οι φυσικοί αυτουργοί κυκλοφορούσαν ελεύθεροι.

Marfin

Μεταγωγή συλληφθέντων για τον εμπρησμό της Marfin

Χάρης Γκίκας/Newsbomb
Marfin

Μεταγωγή συλληφθέντων για τον εμπρησμό της Marfin

Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Το χρονικό: Πώς η αστυνομία έφτασε στις δύο συλλήψεις, 16 χρόνια μετά

Υπενθυμίζεται ότι όπως έγραψε το Newsbomb, η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας διήρκεσε μήνες, με τις αρχές να κινούνται αθόρυβα, χωρίς να υπάρξει καμία διαρροή. Οι αστυνομικοί με τη βοήθεια φωτορεπόρτερ και δημοσιογράφων - κυρίως του εξωτερικού - είχαν στα χέρια τους τα στιγμιότυπα αυτά που έκριναν ότι θα τους βοηθούσαν. Ακολούθησαν ταξίδια στο εξωτερικό και ένα λεπτομερές «χτένισμα» των στοιχείων που είχαν στα χέρια τους. Είχε προηγηθεί ανώνυμο email στην ασφάλεια, το οποίο και ξεκλείδωσε τις έρευνες.

Marfin

Φωτογραφία από το σπίτι στα Άνω Λιόσια όπου έγινε η δεύτερη σύλληψη για την υπόθεση της Marfin

Χάρης Γκίκας/newsbomb

Το προφίλ των δύο συλληφθέντων και το τρίτο πρόσωπο

Μέχρι τώρα έχουν συλληφθεί, κατόπιν ενταλμάτων, δύο άνδρες. Πρόκειται για τον Κ.Σ. 41 ετών και τον Ε.Α. επίσης 41 ετών, γνώριμα πρόσωπα στις αρχές, με έντονη παρουσία στον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Marfin

Φωτογραφία από το διαμέρισμα στην Πλατεία Αμερικής όπου έγινε η σύλληψη για την υπόθεση της Marfin

Χάρης Γκίκας/newsbomb

Το παζλ όμως συμπληρώνει και ένα τρίτο πρόσωπο, για το οποίο εκκρεμεί ένταλμα. Είναι μια γυναίκα, η Ε.Α., 46 ετών σήμερα. Η συγκεκριμένη κατηγορούμενη δεν βρίσκεται στην Ελλάδα αλλά έχει διαφύγει στην Αγγλία εδώ και 6 με 7 χρόνια. Πλέον το βάρος πέφτει στον εντοπισμό της, με τις ελληνικές αρχές να αναζητούν εντατικά τα ίχνη της στο Λονδίνο για να εκδοθεί στη χώρα μας.

Συλλήψεις, 16 χρόνια μετά την τραγωδία

Τα στελέχη του ανθρωποκτονιών, 16χρόνια μετά «ξεκλείδωσαν» τον πυρήνα της ομάδας που στις 5 Μαΐου του 2010 πέταξε τις θανατηφόρες βόμβες μολότοφ στην οδό Σταδίου στην Marfin.

Οι δράστες είχαν εγκλωβίσει περίπου 30 εργαζόμενους στο κτίριο, με αποτέλεσμα τρεις συνάνθρωποί μας ανάμεσα τους και μια έγκυος να βρουν φρικτό θάνατο από ασφυξία. Ενώ μέχρι σήμερα είχαν καταδικαστεί μόνο στελέχη της τράπεζας για παραλείψεις πυρασφάλειας, οι φυσικοί αυτουργοί κυκλοφορούσαν ελεύθεροι.

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