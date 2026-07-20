Καστοριά: Χειροπέδες σε 43χρονο που μετέφερε παράνομα φρέον από την Αλβανία - Κατασχέθηκαν 286 κιλά

Snapshot Συνελήφθη 43χρονος στην Καστοριά για παράνομη μεταφορά 286 κιλών φρέον από την Αλβανία.

Στο όχημά του βρέθηκαν 25 μεταλλικές φιάλες ψυκτικού υγρού αξίας περίπου 12.000 ευρώ.

Κατασχέθηκαν το όχημα μεταφοράς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν άλλα τέσσερα μέλη της οργάνωσης, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού.

Ο 43χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα και οι έρευνες για την εξάρθρωση της σπείρας συνεχίζονται. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 43χρονου αλλοδαπού που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη εισαγωγή και διακίνηση φιαλών ψυκτικού υγρού (φρέον) από την Αλβανία στην Ελλάδα, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 43χρονος εντοπίστηκε να κινείται σε περιοχή της Καστοριάς και μετά από έλεγχο στο όχημά του, βρέθηκαν 25 μεταλλικές φιάλες που περιείχαν ψυκτικό υγρό (φρέον), συνολικού βάρους 286 κιλών και εκτιμώμενης εμπορικής αξίας περίπου 12.000 ευρώ.

Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν άλλα τρία μέλη και τον αρχηγό της σπείρας που εισήγαγε παράνομα τις φιάλες στην Ελλάδα και τις οποίες διακινούσαν στο δίκτυο εμπορίας που είχαν συστήσει.

Εκτός από τις φιάλες, κατασχέθηκαν το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά τους και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε βάρος του 43χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς, ενώ οι έρευνες για την πλήρη εξάρθρωση της οργάνωσης συνεχίζονται.

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