Θεσσαλονίκη: Ένταση στα δικαστήρια μετά την προφυλάκιση του 25χρονου για την εμπρηστική επίθεση

Snapshot Προφυλακίστηκε ο τέταρτος συλληφθείς για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα μετά την απολογία του.

Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης προκλήθηκε ένταση μεταξύ ομάδας ατόμων και αστυνομικών.

Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν χειροβομβίδες κρότου λάμψης για να απωθήσουν τους συγκεντρωμένους.

Ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό στους γύρω δρόμους για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων.

Έγιναν τουλάχιστον 18 προσαγωγές ατόμων που συμμετείχαν στο επεισόδιο. Snapshot powered by AI

Σε τουλάχιστον 18 προσαγωγές έχουν προχωρήσει οι αστυνομικές Αρχές για την άγρια ένταση που επικράτησε νωρίτερα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Η ένταση ξεκίνησε αφού έγινε γνωστό πως ο τέταρτος συλληφθείς για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, ομάδα ατόμων που βρισκόταν εντός του Δικαστικού Μεγάρου συνεπλάκησαν με αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί απώθησαν τα άτομα εκτός του κτηρίου.

Οι αστυνομικοί προκειμένου να απωθήσουν τα άτομα έκαναν και χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης ενώ στη συνέχεια ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό στους γύρω δρόμους για τον εντοπισμό των ατόμων.

Αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν ομάδα ατόμων που συμμετείχε στο επεισόδιο στην οδό Παπαζώλη και προχώρησε στην προσαγωγή τους, με τον αριθμό των προσαχθέντων να ανέρχεται σε 18 έως αυτή την ώρα.