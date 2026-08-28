Άγιος Δημήτριος: Απέτρεψαν απάτη σε βάρος 88χρονου αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. – Τρεις συλλήψεις

Απάτη σε βάρος ενός 88χρονου άνδρα στον Άγιο Δημήτριο απέτρεψαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της ΓΑΔΑ, προχωρώντας στη σύλληψη τριών ατόμων.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 23ης Αυγούστου 2026, όταν οι τρεις δράστες, ηλικίας 29, 31 και 37 ετών, φέρονται να προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και προσέγγισαν την οικία του ηλικιωμένου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δράστες επικαλέστηκαν υποτιθέμενη βλάβη και διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, πείθοντας τον 88χρονο να τοποθετήσει κοσμήματα και χρηματικό ποσό μέσα σε σακούλα και να τα πετάξει από το μπαλκόνι του σπιτιού του.

Στη συνέχεια, οι κατηγορούμενοι φέρεται να παρέλαβαν τη σακούλα και να τράπηκαν σε φυγή με όχημα.

Ο ηλικιωμένος αντιλήφθηκε την απάτη και ενημέρωσε το Κέντρο Άμεσης Δράσης. Ακολούθησε εκτεταμένη αναζήτηση από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι εντόπισαν τους τρεις άνδρες στην περιοχή του Αμαρουσίου να κινούνται με όχημα.

Οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν και τους προσήγαγαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Δημητρίου, όπου συνελήφθησαν.

Κατά τον έλεγχο στην κατοχή τους, αλλά και σε οχήματα που χρησιμοποιούσαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

τρεις χρυσές αλυσίδες, 660 ευρώ, τρία κινητά τηλέφωνα, δύο «επιχειρησιακά» οχήματα και τέσσερις χειρουργικές μάσκες.

Μέρος των κλοπιμαίων αποδόθηκε στον 88χρονο.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Δημητρίου για απάτη κατά συναυτουργία. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

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