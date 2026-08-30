Πυροβολισμοί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Συνελήφθη ο δράστης
Πυροβόλησε δύο φορές μέσα στο κατάστημα και τουλάχιστον άλλες τρεις έξω – Συνελήφθη λίγο αργότερα από την Αστυνομία
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Συναγερμός σήμανε στην Ελληνική Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας 40άχρονος εισέβαλε σε καφετέρια στην οδό Κασσάνδρου και πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα.
Ο άνδρας στη συνέχεια έφυγε από το κατάστημα και πυροβόλησε τουλάχιστον ακόμη τρεις φορές στον αέρα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.
Ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό από τις αστυνομικές Αρχές, με τους ένστολους να εντοπίζουν και να συλλαμβάνουν τον 40άχρονο λίγο αργότερα.
Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και τα κίνητρα του δράστη, διερευνώνται από την Αστυνομία.
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