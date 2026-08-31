«Ο γιατρός έχει τα πάντα»: Τι αποκαλύπτουν νέοι διάλογοι του κυκλώματος ναρκωτικών για τον ψυχολόγο

Snapshot Νέες τηλεφωνικές συνομιλίες αποκαλύπτουν τον ρόλο του «Γιατρού», ενός νευροψυχολόγου στον Πειραιά, ως κεντρικού προμηθευτή ναρκωτικών στο κύκλωμα διακίνησης.

Ο «Γιατρός» προμήθευε ναρκωτικά όπως κοκαΐνη, ecstasy και MDMA, που στη συνέχεια διακινούσε ο 41χρονος διακινητής στο Χαϊδάρι.

Από τις αρχές Ιουλίου έως τις 23 Αυγούστου, ο διακινητής πραγματοποίησε τουλάχιστον 90 πράξεις διακίνησης διαφόρων ναρκωτικών.

Οι συνομιλίες αποκαλύπτουν τη χρήση κωδικών ονομασιών για τα ναρκωτικά, όπως «κόκα–κόλα» για κοκαΐνη και «μου–ντου» για MDMA. Snapshot powered by AI

Αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στο φως για τη δράση του κυκλώματος ναρκωτικών που είχε απασχολήσει τις Αρχές, με τις τηλεφωνικές συνομιλίες να αποκαλύπτουν πρόσωπα, ρόλους και διαδρομές προμήθειας. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο 41χρονος διακινητής στο Χαϊδάρι, αλλά και ο άνθρωπος που στις συνομιλίες εμφανίζεται με την κωδική ονομασία «Γιατρός», ένας νευροψυχολόγος με γραφείο στον Πειραιά, ο οποίος είχε κομβικό ρόλο στην προμήθεια ναρκωτικών, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας.

Παράλληλα, νέοι διάλογοι έρχονται να προστεθούν το «παζλ», καταγράφοντας τις επαφές της με τον διακινητή και τις συνεννοήσεις για την προμήθεια της δόσης των «πελατών».

– Διακινητής: «Έλα».

– Άγνωστος: «Να σου πω. MD έχεις;».

– Διακινητής: «Έχω, ναι».

– Άγνωστος: «Λέγε, βρε μπακαγιόκο».

– Διακινητής: «Έχω εγώ απ’ όλα».

– Άγνωστος: «Ρε άσε το MD από κάτω. “Κόκα–κόλα” έχεις;».

– Διακινητής: «Ναι ρε μ…α, μου έχει δώσει ο Γιατρός ρε βλάκα. Το γνήσιο, το original».

Επίσης, σε άλλη συνομιλία προκύπτει και πάλι ο ρόλος του ψυχολόγου ως προμηθευτή του διακινητή:

– Άγνωστος: «Acid έχει ο γιατρός;».

– Διακινητής: «Έχει τα πάντα αυτός, ναι».

– Άγνωστος: «Ωραία. Όταν έρθει, πες μου».

– Διακινητής: «Τη Δευτέρα έρχεται. Του έχω κάνει κάτι ecstasy παραγγελία και κάτι “μου–ντου” (MDMA)».

Από τις αρχές Ιουλίου έως τις 23 Αυγούστου, ο διακινητής προέβη σε τουλάχιστον 90 πράξεις διακίνησης ποσοτήτων κοκαΐνης, ακατέργαστης κάνναβης, κατεργασμένης κάνναβης και άλλων ναρκωτικών σε ενδιαφερόμενους.

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