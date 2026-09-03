Δυο συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης σε Περιστέρι και Ίλιον

Snapshot Συνελήφθησαν δύο άτομα ηλικίας 61 και 50 ετών για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στο Περιστέρι και Ίλιον.

Η 61χρονη γυναίκα πιστοποιήθηκε ως βασικό μέλος εγκληματικής δράσης διακίνησης ναρκωτικών μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και αστυνομικές έρευνες.

Στην επιχείρηση εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 102,8 γραμμάρια κοκαΐνης, 190 ευρώ, κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο 50χρονος απέρριψε ναρκωτικά κατά τον έλεγχο, ενώ η 61χρονη βρέθηκε με επιπλέον ναρκωτικά έτοιμα για διακίνηση.

Οι συλληφθέντες έχουν προηγούμενα για παρόμοια και άλλα αδικήματα και θα οδηγηθούν στην εισαγγελική Αρχή. Snapshot powered by AI

Δύο άτομα, ηλικίας 61 και 50 ετών, συνελήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος το απόγευμα της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, για κατά περίπτωση κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή του Περιστερίου και του Ιλίου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση 61χρονης γυναίκας στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Για τον τερματισμό της δράσης της, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία η 61χρονη εντοπίστηκε σε περιοχή του Ιλίου, τη στιγμή που μόλις είχε προμηθεύσει 50χρονο άντρα ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, λόγος για τον οποίο συνελήφθησαν.

Όπως σημειώνεται από την Αστυνομία τη στιγμή του ελέγχου, ο 50χρονος απέρριψε την ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, ενώ από την επιτόπια σωματική έρευνα που διενεργήθηκε στην 61χρονη βρέθηκε και κατασχέθηκε και άλλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών διαμοιρασμένη κατάλληλα, με σκοπό την άμεση διακίνηση.

Συνολικά, από την κατοχή τους, καθώς και από την έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία της 61χρονης, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν: 102,8 γραμμάρια κοκαΐνης, 190 ευρώ, 2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, καθώς και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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