Σύλληψη πέντε μελών σπείρας που εξαπατούσσε πολίτες σε Καβάλα και Θεσσαλονίκη

Snapshot Συνελήφθησαν πέντε μέλη εγκληματικής συμμορίας που εξαπατούσε πολίτες σε Καβάλα και Θεσσαλονίκη, ενώ αναζητείται ακόμη ένας συνεργός τους.

Η συμμορία χρησιμοποιούσε προσχήματα, όπως η αποφυγή προστίμου από την εφορία και τραπεζικός υπάλληλος, για να πείθει τα θύματά της να παραδίδουν χρήματα και τιμαλφή.

Τα μέλη της συμμορίας εκμίσθωναν διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη που χρησιμοποιούσαν ως ορμητήρια για τις απάτες σε διάφορες πόλεις.

Κατασχέθηκαν τα χρήματα και τα χρυσαφικά που είχαν αποσπάσει, καθώς και το όχημα που χρησιμοποιούσαν για τις αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας για να αντιμετωπίσουν τις κατηγορίες. Snapshot powered by AI

Συνελήφθησαν χθες Παρασκευή (30-10-2026), πέντε άτομα μέλη εγκληματικής συμμορίας που διέπραττε απάτες σε βάρος πολιτών, ενώ στη σχετική δικογραφία περιλαμβάνεται ένας ακόμη άγνωστος μέχρι στιγμής συνεργός τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία το μεσημέρι της Πέμπτης 29-10-2026 άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με μία γυναίκα στην Καβάλα προσποιούμενος τον λογιστή και με το πρόσχημα αποφυγής προστίμου από την εφορία, κατάφερε να την πείσει να τοποθετήσει σε προκαθορισμένο σημείο κοντά στο σπίτι της, χρήματα και χρυσαφικά, τα οποία όπως διακριβώθηκε παρελήφθησαν στη συνέχεια από δύο άτομα- μέλη της συμμορίας που μετέβησαν στο σημείο με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Το απόγευμα της Παρασκευής 30-10-2026, άγνωστος προσποιούμενος τον τραπεζικό υπάλληλο επιχείρησε να εξαπατήσει ηλικιωμένη την οποία έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και τιμαλφή, τα οποία όπως προέκυψε θα παρέδιδε σε μία γυναίκα που μετέβη στην οικία της για την παραλαβή τους, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει καθώς έγινε αντιληπτή από συγγενικό πρόσωπο της ηλικιωμένης και τράπηκε σε φυγή.

Μετά από έρευνες και αναζητήσεις, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν χθες έναν άνδρα και μία γυναίκα μέλη της συμμορίας, τους οποίους εντόπισαν να επιβαίνουν στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην πρώτη περίπτωση απάτης.

Ακολούθως, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας τους Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας και Καλαμαριάς συνέλαβαν τρία ακόμη μέλη της εγκληματικής συμμορίας την ίδια ημέρα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Όπως προέκυψε, οι φερόμενοι δράστες εκμίσθωναν διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη, όπου διέμεναν, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως ορμητήρια για να μεταβαίνουν σε διάφορες πόλεις προκειμένου να εισπράττουν χρήματα από απάτες σε βάρος πολιτών.

Στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν σε διαμέρισμα το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που είχαν αποσπάσει και το σύνολο των χρυσαφικών, τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στην δικαιούχο τους. Επιπλέον κατασχέθηκε το όχημα ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας.

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