Κύκλωμα εκβιασμών: Προθεσμία να απολογηθούν το Σάββατο πήραν οι πέντε συλληφθέντες

Αντιμέτωποι με 13 κακουργήματα και 3 πλημμελήματα είναι οι κατηγορούμενοι για την εγκληματική οργάνωση

Ελένη Ευστρατίου

Κύκλωμα εκβιασμών: Προθεσμία να απολογηθούν το Σάββατο πήραν οι πέντε συλληφθέντες
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Οι πέντε συλληφθέντες για το κύκλωμα εκβιασμών πήραν προθεσμία να απολογη το Σάββατο 7 Νοεμβρίου.
  • Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν συνολικά 13 κακουργήματα και 3 πλημμελήματα, μεταξύ των οποίων συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
  • Το κύκλωμα κατηγορείται για εκβιασμούς, εμπρησμούς, επιθέσεις με χειροβομβίδες και απόπειρες ανθρωποκτονίας.
  • Η δράση του κυκλώματος φέρεται να καθοδηγείται από έναν 49χρονο κρατούμενο.
  • Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν επίσης παράνομη οπλοφορία, κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και βία κατά υπαλλήλων.
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Προθεσμία για να απολογηθούν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου πήραν οι πέντε συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα εκβιασμών, εμπρησμών και επιθέσεων με χειροβομβίδες σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για 13 κακουργήματα και τρία πλημμελήματα. Μάλιστα, φέρεται να δρούσαν υπό την καθοδήγηση 49χρονου κρατουμένου.

Οι κατηγορίες

Ειδικότερα, ανάλογα με την περίπτωση και τον βαθμό συμμετοχής τους, αντιμετωπίζουν τις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
  • Απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο, κατά συρροή και κατά συναυτουργία.
  • Ηθική αυτουργία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συρροή.
  • Έκρηξη, τετελεσμένη και σε απόπειρα, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και πράγματα, κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.
  • Ηθική αυτουργία σε έκρηξη, κατά συναυτουργία.
  • Εμπρησμός από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και πράγματα, κατά συναυτουργία.
  • Ηθική αυτουργία σε εμπρησμό, κατά συναυτουργία.
  • Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας, κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.
  • Εκβίαση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατά συρροή, με απειλές που συνοδεύονταν από επικείμενο κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα ή τη ζωή, καθώς και απειλές πρόκλησης βλάβης σε επιχείρηση, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση.
  • Κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών υλών και βομβών, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, κατά συναυτουργία.
  • Ηθική αυτουργία στην παραπάνω πράξη, κατά συρροή.
  • Φθορά ξένης ιδιοκτησίας με χρήση εκρηκτικών υλών και φωτιάς, κατά συναυτουργία.
  • Ηθική αυτουργία σε φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
  • Βία κατά υπαλλήλων.

Τα μέλη της οργάνωσης

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είναι 4 έγκλειστοι στις φυλακές, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος αρχηγός, καθώς και οι πέντε συλληφθέντες. Πρόκειται για τον Αλβανό βαρυποινίτη, Κλοντιάν Λεκοτσάι (Τρίκαλα), ενώ οι υπόλοιποι έγκλειστοι είναι ένας Ελληνας Ρομά με καταγωγή από την Αλβανία (Μαλανδρίνο), καθώς και δυο Αιγύπτιοι (Μαλανδρίνο κι Αυλώνα).

Το χρονικό των επιθέσεων με τις χειροβομβίδες

Η υπόθεση άρχισε να απασχολεί έντονα τις Αρχές στις 8 Σεπτεμβρίου 2026, όταν μέσα σε διάστημα μόλις μισής ώρας σημειώθηκαν δύο επιθέσεις με χειροβομβίδες σε καταστήματα εστίασης στο κέντρο της Αθήνας.

Το πρώτο χτύπημα έγινε περίπου στις 04:25 τα ξημερώματα, σε καφέ επί της οδού Αχαρνών 70, στην περιοχή της Ομόνοιας. Ο δράστης έσπασε την τζαμαρία χρησιμοποιώντας μεταλλική σχάρα φρεατίου και στη συνέχεια πέταξε χειροβομβίδα στο εσωτερικό του καταστήματος. Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Περίπου 30 λεπτά αργότερα, στις 04:55, ακολούθησε δεύτερη επίθεση, αυτή τη φορά σε καφετέρια στην οδό Μηθύμνης, στην πλατεία Αμερικής. Ο τρόπος δράσης ήταν πανομοιότυπος, καθώς ο δράστης έσπασε την τζαμαρία και έριξε χειροβομβίδα στο εσωτερικό της επιχείρησης. Και σε αυτή την περίπτωση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, παρά τις εκτεταμένες ζημιές.

Οι έρευνες των αστυνομικών στράφηκαν από την πρώτη στιγμή στο ενδεχόμενο οι δύο επιθέσεις να αποτελούσαν εκβιαστικό μήνυμα προς τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, οι οποίοι φέρεται να είχαν μεταξύ τους επιχειρηματικές και φιλικές σχέσεις. Παράλληλα, εξετάστηκε το σενάριο να επρόκειτο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ αντίπαλων ομάδων που διεκδικούσαν τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας.

Το τρίτο χτύπημα σημειώθηκε στις 5 Οκτωβρίου, αυτή τη φορά σε καφετέρια επί της οδού Ιουλιανού. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα προσέγγισαν το κατάστημα λίγο μετά τις 04:00 και πέταξαν χειροβομβίδα προς την πρόσοψή του. Ο εκρηκτικός μηχανισμός, ωστόσο, δεν εξερράγη και παραλήφθηκε από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Το συγκεκριμένο κατάστημα είχε βρεθεί ξανά στο στόχαστρο, καθώς είχε δεχθεί επίθεση μαζί με το κατάστημα στην πλατεία Αμερικής τον Σεπτέμβριο. Οι Αρχές εξέταζαν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο πίσω από τις διαδοχικές επιθέσεις να βρίσκεται οργανωμένο κύκλωμα, το οποίο εκτελούσε εντολές έγκλειστου Αλβανού βαρυποινίτη γνωστού με το προσωνύμιο «Κλόντι».

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