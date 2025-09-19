Πάργα: Ένοχοι σε πρώτο βαθμό για την κλοπή 650.000 ευρώ από πολυτελές σπίτι

Με βαριές ποινές ολοκληρώθηκε σε πρώτο βαθμό η δίκη των τριών που κατηγορούνται για την κλοπή μεγάλου χρηματικού ποσού από σπίτι στην Πάργα τον Φεβρουάριο του 2024.

Οι εμπλεκόμενοι είχαν αφαιρέσει χρηματικό ποσό 650 χιλιάδων και τιμαλφή άγνωστης αξίας, από χρηματοκιβώτιο της πολυτελούς κατοικίας.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9), και ύστερα από τρεις συνεδριάσεις, το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Ιωαννίνων έκρινε ένοχους και τους τρεις κατηγορούμενους.

Στον υπήκοο Γεωργίας επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης εννέα ετών, ενώ στους άλλους ημεδαπούς κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία επιβλήθηκε ποινή έξι ετών στον καθένα.

Η ποινή και για τους δύο έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, δεν οδηγούνται δηλαδή στη φυλακή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Ο Γεωργιανός, ο οποίος τον Οκτώβρη του 2024 είχε κριθεί προφυλακιστέος, επιστρέφει στις φυλακές για να εκτίσει την ποινή του.

