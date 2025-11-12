Αποφυλακίζονται με όρους οι δύο μηχανικοί για τις υπερκοστολογήσεις έργων στην Εγνατία Οδό

Η αίτηση εξετάστηκε από το Δευτεροβάθμιο Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, που την έκανε δεκτή, κατά πλειοψηφία

Αποφυλακίζονται, με απόφαση Δικαστηρίου, οι δύο μηχανικοί που είχαν καταδικαστεί τον περασμένο Ιούλιο σε κάθειρξη 13 ετών (ο καθένας), για την υπόθεση των υπερκοστολογήσεων, ύψους 32 εκατ. ευρώ, όσον αφορά την κατασκευή των πέντε δίδυμων σηράγγων της Εγνατίας Οδού, στον νομό Γρεβενών, την περίοδο 2008/09.

Οι δύο καταδικασθέντες κατέθεσαν αίτηση αναστολής εκτέλεσης της ποινής, μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση. Η αίτηση εξετάστηκε από το Δευτεροβάθμιο Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, που την έκανε δεκτή, κατά πλειοψηφία, με περιοριστικούς όρους. Οι όροι αφορούν την εμφάνισή τους μία φορά τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα και την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Την απόρριψη του αιτήματος είχε προτείνει, προηγουμένως, η εισαγγελέας της έδρας.

Οι ίδιοι οι μηχανικοί, 63 και 64 ετών, παρέστησαν στη διαδικασία και διά των συνηγόρων τους επισήμαναν -μεταξύ άλλων- ότι η συνέχιση της κράτησής τους θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη τόσο στους ίδιους όσο και στις οικογένειές τους, ενώ τόνισαν ότι δεν είναι ύποπτοι τέλεσης ανάλογων πράξεων.

Υπενθυμίζεται πως είχαν κριθεί ένοχοι ως επιβλέποντες μηχανικοί της «Εγνατία Οδός ΑΕ» για απάτη εις βάρος της εταιρείας (ΝΠΙΔ) κ.ά. χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού. Εκτός απ’ αυτούς καταδικάστηκαν άλλοι τέσσερις μηχανικοί και ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας (αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, υπό τον όρο της καταβολής εγγύησης από 5.000 έως 25.000 ευρώ).

Σημειώνεται ότι αυτό το διάστημα εκδικάζεται μία ακόμη υπόθεση με το ίδιο αντικείμενο- δηλαδή υπερκοστολογήσεις εργασιών και υλικών κατά την κατασκευή του ίδιου αυτοκινητόδρομου. Η δικογραφία αυτή -δεύτερη κατά σειρά- αποτιμά το ύψος της ζημιάς σε 43 εκατ. ευρώ, ενώ οι κατηγορούμενοι στην πλειονότητά τους είναι οι ίδιοι με την προηγούμενη δίκη.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

