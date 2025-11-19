ΣτΕ: Χρηματικές κυρώσεις σε τέσσερα υπουργεία για την εκκρεμότητα των αποφοίτων ΤΕΙ

Η χρόνια εκκρεμότητα γύρω από τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΤΕΙ, που έχει αφήσει επί περισσότερο από μία δεκαετία χιλιάδες πτυχιούχους σε καθεστώς επαγγελματικής ομηρίας, οδήγησε το Συμβούλιο Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας σε μία σειρά ιδιαίτερα αυστηρών αποφάσεων.

Το ΣτΕ προχώρησε σε εκτεταμένη επιβολή χρηματικών κυρώσεων εις βάρος τεσσάρων συναρμόδιων υπουργείων, καταλογίζοντας σημαντικά ποσά για κάθε έναν από περίπου εκατό αιτούντες. Το συνολικό ποσό που θα βαρύνει το Δημόσιο υπολογίζεται πλέον σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Με τις αποφάσεις 20, 23, 24, 25 και 26/2025, το Συμβούλιο Συμμόρφωσης επέβαλε κυρώσεις στα υπουργεία Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και Ανάπτυξης. Οι κυρώσεις αυτές οφείλονται στην αδικαιολόγητη και παρατεταμένη μη συμμόρφωση προς σειρά ακυρωτικών αποφάσεων του ΣτΕ (4917/2012, 2073/2022, 2407–9/2022), που είχαν διαπιστώσει ότι η παράλειψη έκδοσης προεδρικού διατάγματος για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών ΤΕΙ αντίκειται στο Σύνταγμα.

13 χρόνια από την πρώτη ακυρωτική απόφαση

Όπως υπογραμμίζει το δικαστήριο, παρά την επανειλημμένη ακύρωση της παράλειψης και τη σαφή συνταγματική υποχρέωση της Διοίκησης να συμμορφώνεται με τις δικαστικές αποφάσεις, το απαιτούμενο προεδρικό διάταγμα δεν έχει εκδοθεί ακόμη, παρότι έχουν παρέλθει ήδη 13 χρόνια από την πρώτη ακυρωτική απόφαση.

Με την απόφαση 20/2025, το Συμβούλιο Συμμόρφωσης επέβαλε σε περίπου 50 αιτούντες χρηματική κύρωση 12.000 ευρώ ανά άτομο, λόγω συνέχισης της μη συμμόρφωσης με την κρίσιμη απόφαση 4917/2012. Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά φορά που επιβάλλεται κύρωση για την ίδια παράλειψη, αφού είχαν προηγηθεί κυρώσεις το 2018 (5.000 ευρώ ανά αιτούντα), το 2021 (10.000 ευρώ) και το 2023 (10.000 ευρώ).

Νέες κυρώσεις

Τρεις ακόμη αποφάσεις —23/2025, 24/2025 και 25/2025— επέβαλαν νέες κυρώσεις ύψους 5.000 ευρώ ανά αιτούντα, εξαιτίας της μη συμμόρφωσης με τις ακυρωτικές αποφάσεις 2407–9/2022. Και σε αυτή την περίπτωση, η παραβίαση δεν είναι πρωτοεμφανιζόμενη: έχει προηγηθεί η απόφαση 2040/2017, για την οποία το Συμβούλιο Συμμόρφωσης είχε ήδη επιβάλει κυρώσεις το 2019 και το 2021.

Στην απόφαση 26/2025, το Συμβούλιο επέβαλε επίσης κύρωση 5.000 ευρώ ανά αιτούντα λόγω μη συμμόρφωσης με την απόφαση 2073/2022. Παράλληλα, έγιναν γνωστές οι ακόμη πρόσφατες αποφάσεις 903 και 904/2025 του ΣτΕ, που επίσης ακυρώνουν την ίδια παράλειψη έκδοσης του προεδρικού διατάγματος. Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις έχουν ήδη υποβληθεί νέες αιτήσεις στο Συμβούλιο Συμμόρφωσης, ενώ συνεχίζουν να κατατίθενται επιπλέον αιτήσεις ακυρώσεως με όμοιο αντικείμενο.

Η κατάσταση δεν έχει απασχολήσει μόνο τα ελληνικά δικαστήρια. Η μη συμμόρφωση της Διοίκησηςμε τις ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ έχει ήδη διαπιστωθεί και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο καταδίκασε την Ελλάδα στην υπόθεση Σακελλάρης κ.λπ. κατά Ελλάδας (23 Οκτωβρίου 2025, αριθ. 43594/16) για παραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη. Επιπλέον, ενώπιον του ΕΔΔΑ εκκρεμούν και άλλες σχετικές προσφυγές.

