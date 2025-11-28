Ελεύθεροι αφέθηκαν ο 57χρονος δικηγόρος και ο 42χρονος συνεργός του για το κύκλωμα πλαστών πινάκων
O δικηγόρος δήλωσε ότι φύλαγε πλαστούς πίνακες για συνεργό του
Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 57χρονος δικηγόρος και ο 42χρονος συγκατηγορούμενος του, που συνελήφθησαν ως εμπλεκόμενοι σε κύκλωμα διακίνησης πλαστών πινάκων.
Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αρνήθηκαν τα όσα τους αποδίδονται.
Αρμόδια πηγή αναφέρει πως ο κατηγορούμενος δικηγόρος φέρεται να υποστήριξε ότι ο συγκατηγορούμενος του του έδωσε τους πίνακες για να τους φυλάξει.
Σχετικά με τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του, υποστήριξε πως πρόκειται για οικογενειακά κειμήλια.
