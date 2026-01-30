Διευκρινίσεις από το ΣτΕ για το θέμα των διαβατηρίων

Με δελτίο Τύπου που εξέδωσε, το Συμβούλιο της Επικρατείας έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με την είδηση που αφορούσε απόφασή του για την άρνηση έκδοσης διαβατηρίων λόγω παλαιού δελτίου ταυτότητας.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας διευκρινίζει ότι είχε παλαιότερα διατάξει, ως προσωρινό μέτρο, την Ελληνική Αστυνομία να λάβει υπόψη της το παλαιό δελτίο ταυτότητας του ενδιαφερόμενου πολίτη.

Ωστόσο, σήμερα, 30 Ιανουαρίου, με την οριστική του απόφαση, απέρριψε την αίτηση ακύρωσης του πολίτη για τυπικούς λόγους.

«Με την απόφαση αυτή διατάχθηκε ως προσωρινό μέτρο και μέχρι την τελική έκβαση της κύριας δίκης, η Ελληνική Αστυνομία να λάβει υπόψη το δελτίο ταυτότητας παλαιού τύπου που υπέβαλε ο ενδιαφερόμενος για την εξέταση του αιτήματος χορήγησης διαβατηρίου. Η Επιτροπή Αναστολών για να διατάξει το μέτρο αυτό στηρίχθηκε σε παλαιότερη απόφαση (ΣτΕ 1602/2021) και στην βλάβη του ενδιαφερομένου, χωρίς να κρίνει επί της ουσίας της υπόθεσης», γράφει μεταξύ άλλων το Δελτίο Τύπου.

Ολόκληρο το Δελτίο Τύπου του Συμβουλίου της Επικρατείας:

«Επί αίτησης ενδιαφερομένου για την αναστολή εκτέλεσης απόφασης της αρμόδιας Διεύθυνσης της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση για χορήγηση διαβατηρίου, εκδόθηκε, στις 29.12.2025, η 240/2025 απόφαση της

Επιτροπής Αναστολών του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με την απόφαση αυτή διατάχθηκε ως προσωρινό μέτρο και μέχρι την τελική έκβαση της κύριας δίκης, η Ελληνική Αστυνομία να λάβει υπόψη το δελτίο ταυτότητας παλαιού τύπου που υπέβαλε ο ενδιαφερόμενος για την εξέταση του αιτήματος χορήγησης διαβατηρίου. Η Επιτροπή Αναστολών για να διατάξει το μέτρο αυτό στηρίχθηκε σε παλαιότερη απόφαση (ΣτΕ 1602/2021) και στην βλάβη του ενδιαφερομένου, χωρίς να κρίνει επί της ουσίας της υπόθεσης.

Σήμερα, 30 Ιανουαρίου 2026, δημοσιεύθηκε η 64/2026 απόφαση του Δ΄ Τμήματος, με την οποία απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους η αίτηση ακυρώσεως του ενδιαφερομένου και, συνεπώς, το μέτρο που διατάχθηκε με την πιο πάνω απόφαση της Επιτροπής Αναστολών, έπαψε να ισχύει».

