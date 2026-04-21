«Τον γύρισα και είδα το αίμα να τρέχει ποτάμι» - Η κατάθεση της μητέρας του 11χρονου Μάριου

«Νιώθω μεγάλες ενοχές», ανέφερε χαρακτηριστικά στην κατάθεση του ο πατέρας του 11χρονου Μάριου, επειδή εκείνος είχε προτείνει η οικογένεια να βρεθεί στο Μενίδι την μοιραία ημέρα 

Με την κατάθεση της μητέρας του 11χρονου Μάριου Σουλούκου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από «αδέσποτη» σφαίρα στο Μενίδι το καλοκαίρι του 2017, ξεκίνησε η ακροαματική διαδικασία για την τραγική υπόθεση που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο. Το παιδί τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής, όταν πυροβολισμοί που έπεσαν σε κοντινή απόσταση κατέληξαν μέσα στον χώρο του σχολείου.

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου βρίσκονται δύο άνδρες Ρομά, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί από τις αρχές ως υπαίτιοι των άσκοπων πυροβολισμών που οδήγησαν στον θάνατο του ανήλικου μαθητή, με τον πρώτο να αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο και τον δεύτερο να κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Η μητέρα του παιδιού, Διονυσία Σουλούκου, εμφανώς φορτισμένη, περιέγραψε στο δικαστήριο τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια της. Όπως ανέφερε, την ημέρα του περιστατικού πραγματοποιούνταν η καλοκαιρινή σχολική γιορτή, την οποία ο 11χρονος περίμενε με ιδιαίτερη χαρά. «Ήμουν η δασκάλα στην πέμπτη Δημοτικού. Ο Μάριος ήταν ένα πολύ πρόθυμο και χαρούμενο παιδί και ανυπομονούσε για εκείνη τη μέρα», κατέθεσε, εξηγώντας πως τίποτα δεν προμήνυε την τραγωδία.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ένα παιδί φώναξε ότι ο Μάριος είχε πέσει στο έδαφος. Όταν η μητέρα του έσπευσε κοντά του, τον είδε πεσμένο μπρούμυτα και αιμόφυρτο. «Τον γύρισα και είδα το αίμα να τρέχει ποτάμι. Νόμιζα ότι κάπου είχε χτυπήσει. Δεν πέρασε από το μυαλό μου ότι είχε δεχτεί σφαίρα», ανέφερε, περιγράφοντας τη σύγχυση και τον πανικό που επικράτησε εκείνη τη στιγμή.

Η μάρτυρας τόνισε ότι οι πυροβολισμοί στην περιοχή ήταν συχνό φαινόμενο, τόσο τότε όσο και σήμερα, κάνοντας λόγο για μια καθημερινότητα που χαρακτηρίζεται από συνεχή περιστατικά άσκοπων πυροβολισμών κατά τη διάρκεια γλεντιών. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια πυκνοκατοικημένη περιοχή όπου τέτοιες πρακτικές εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη ζωή. «Οι κάτοικοι βρίσκουν βολίδες σε ταράτσες και μπαλκόνια, ενώ έχουν σημειωθεί περιστατικά τραυματισμών παιδιών», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα παραμένει διαχρονικό.

Αναφορά έκανε και στις ενέργειες των αρχών μετά το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι υπήρξαν καθυστερήσεις που οδήγησαν σε απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, η αστυνομική έρευνα δεν προχώρησε άμεσα σε ελέγχους, γεγονός που –όπως υποστήριξε– επέτρεψε να εξαφανιστούν πειστήρια και να απομακρυνθούν οι υπαίτιοι.

Στη συνέχεια κατέθεσε ο πατέρας του παιδιού, Αθανάσιος Σουλούκος, ο οποίος περιέγραψε τις δραματικές στιγμές στο νοσοκομείο, όταν αρχικά οι γιατροί δεν είχαν διαπιστώσει ότι ο θάνατος του παιδιού οφειλόταν σε πυροβολισμό. Όπως είπε, την επόμενη ημέρα έγινε γνωστό ότι το παιδί είχε δεχθεί σφαίρα στο κεφάλι. «Νιώθω μεγάλες ενοχές γιατί πήγα την οικογένειά μου εκεί και το πληρώσαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, μεταφέροντας το βαρύ ψυχολογικό φορτίο που βιώνει η οικογένεια.

Ο πατέρας του Μάριου αναφέρθηκε και στην κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, κάνοντας λόγο για επαναλαμβανόμενα περιστατικά πυροβολισμών επί σειρά ετών. Όπως υποστήριξε, οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα χρόνιο πρόβλημα που, παρά τις κατά καιρούς παρεμβάσεις των αρχών, εξακολουθεί να υφίσταται. Περιέγραψε μάλιστα ότι πληροφορήθηκε πως το βράδυ του περιστατικού πραγματοποιούνταν γλέντι σε σπίτι που σχετίζεται με έναν εκ των κατηγορουμένων.

Στη δικαστική αίθουσα βρέθηκαν συμμαθητές του Μάριου, οι οποίοι φορούσαν μαύρες μπλούζες με τυπωμένο το όνομά του, καθώς και συνάδελφοι της μητέρας του εκπαιδευτικοί της μητέρας του, εκφράζοντας με την παρουσία τους τη στήριξή τους στην οικογένεια και τιμώντας τη μνήμη του παιδιού.

