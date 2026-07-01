ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι 57 κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις - Ποινές φυλάκισης έως τρία έτη

Snapshot Το Τριμελές Πλημμελειδικείο Αθηνών έκρινε ένοχους 57 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και επέβαλε ποινές φυλάκισης από ένα έως τρία έτη.

Οι κατηγορούμενοι είχαν δηλώσει ψευδώς ιδιοκτησία ή μίσθωση εκτάσεων στην Καστοριά για να λάβουν αγροτικές ενισχύσεις την περίοδο 2019

2022.

Απορρίφθηκαν ομόφωνα τα αιτήματα για αναγνώριση ελαφρυντικών.

Διαβιβάστηκαν τα πρακτικά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για διερεύνηση πιθανών ποινικών ευθυνών τριών ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλων στελεχών σχετικά με ψευδείς βεβαιώσεις και καταβολές επιδοτήσεων. Snapshot powered by AI

Ένοχοι κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών 57 κατηγορούμενοι για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το δικαστήριο να τους επιβάλλει ποινές φυλάκισης από ένα έως τρία έτη.

Η υπόθεση αφορά τη χορήγηση αγροτικών ενισχύσεων σε 57 κατοίκους της Κρήτης, οι οποίοι, σύμφωνα με την απόφαση, είχαν δηλώσει ψευδώς ότι ήταν ιδιοκτήτες ή μισθωτές εκτάσεων στην Καστοριά, προκειμένου να λάβουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την περίοδο 2019-2022. Η δικογραφία σχηματίστηκε ύστερα από έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Εκτός από τις ποινές φυλάκισης, σε 28 καταδικασθέντες επιβλήθηκαν και χρηματικές ποινές από 500 έως 8.000 ευρώ. Το δικαστήριο χορήγησε τριετή αναστολή στην εκτέλεση των ποινών και απέρριψε ομόφωνα τα αιτήματα για την αναγνώριση ελαφρυντικών.

Παράλληλα, οι δικαστές αποφάσισαν να διαβιβάσουν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ώστε να διερευνηθεί αν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες σε βάρος τριών ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου για ψευδή βεβαίωση σε βαθμό κακουργήματος. Η έρευνα επεκτείνεται και σε άλλα στελέχη του Οργανισμού, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχαν συμμετοχή στην αποδέσμευση των ΑΦΜ και στην καταβολή των ενισχύσεων του 2020.