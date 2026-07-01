Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενοχή για Μελά και Ρέππα πρότεινε ο εισαγγελέας

Ο εισαγγελέας υπερασπίστηκε την αξιοπιστία των πορισμάτων της Παρασκευής Τυχεροπούλου

Άγγελος Βουράκης

Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενοχή για Μελά και Ρέππα πρότεινε ο εισαγγελέας
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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Με την πρόταση για την ενοχή δύο πρώην ανώτατων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ για δύο αδικήματα και αναβάθμιση κατηγορίας για ένα τρίτο ολοκληρώθηκε η αγόρευση του εισαγγελέα της έδρας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, στη δίκη που αφορά τους χειρισμούς γύρω από τους ελέγχους για τις αγροτικές ενισχύσεις και το λεγόμενο «πόρισμα Τυχεροπούλου».

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο εισαγγελέας και για τον ρόλο της Αθανασίας Ρέππα και του Δημήτρη Μελά, υποστηρίζοντας ότι από την αποδεικτική διαδικασία προέκυψε πως, ως υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ, απέκρυψαν σκοπίμως από την εισαγγελική αρχή την έκθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, προκειμένου να μη διαπιστωθεί ότι οι εμπλεκόμενοι παραγωγοί εξαπατούσαν τον Οργανισμό.

Εκτιμώντας ότι η συγκεκριμένη πράξη δεν συνιστά πλημμέλημα αλλά κακούργημα, ο εισαγγελέας πρότεινε το δικαστήριο να κηρυχθεί καθ’ ύλην αναρμόδιο και η υπόθεση να παραπεμφθεί στο αρμόδιο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών. Παράλληλα, ζήτησε να κηρυχθούν ένοχοι οι δύο κατηγορούμενοι για τα αδικήματα της υπόθαλψης εγκληματία από κοινού και κατά συρροή, καθώς και για παράβαση καθήκοντος.

Ο εισαγγελέας Αναστάσιος Παναγάκος εισηγήθηκε να κηρυχθούν ένοχοι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων Αθανασία Ρέππα για τα αδικήματα της υπεξαγωγής εγγράφου από κοινού, της υπόθαλψης εγκληματία από κοινού κατ’ εξακολούθηση και της παράβασης καθήκοντος από κοινού κατ’ εξακολούθηση, σε βαθμό πλημμελήματος.

Η έκθεση Τυχεροπούλου

Στο μεγαλύτερο μέρος της αγόρευσής του ο εισαγγελικός λειτουργός εστίασε στους χειρισμούς που ακολούθησαν μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων της Παρασκευής Τυχεροπούλου, υποστηρίζοντας ότι, αντί τα ευρήματα να οδηγηθούν άμεσα στις αρμόδιες αρχές, επιχειρήθηκε να απαξιωθούν. Όπως ανέφερε, «αντί να στείλουν την έκθεση Τυχεροπούλου στις δικαστικές αρχές και να μη πληρώσουν τους παραγωγούς αυτούς, η Ρέππα με έγγραφό της υποστήριξε ότι η έκθεση ήταν αντίθετη στο θεσμικό πλαίσιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή παράνομη και ελλιπής».

Ο εισαγγελέας διερωτήθηκε γιατί δεν ζητήθηκαν εξαρχής διευκρινίσεις από τη συντάκτρια της έκθεσης ούτε διατάχθηκε άμεσα νέος έλεγχος. «Ο κ. Παππάς μόλις είχε αναλάβει. Πώς θα γνώριζε τις διαδικασίες ελέγχου;» είπε, αμφισβητώντας την εξήγηση της κατηγορούμενης ότι ο τότε πρόεδρος γνώριζε ήδη το σχετικό πλαίσιο.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Ανατρέχοντας στο ιστορικό της υπόθεσης, ο εισαγγελέας περιέγραψε ότι όλα ξεκίνησαν από καταγγελία υπαλλήλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος έκανε λόγο για παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη και, όπως είπε, δεχόταν ακόμη και απειλές για τη ζωή του. Σύμφωνα με την αγόρευση, μετά από εντολή του τότε προέδρου Γρηγόρη Βάρρα διενεργήθηκε έλεγχος, ο οποίος επιβεβαίωσε τις καταγγελίες, ενώ στη συνέχεια συγκροτήθηκε ειδική ομάδα ελέγχου για τις αιτήσεις εθνικού αποθέματος των ετών 2019 και 2020.

Κατά τον εισαγγελέα, η αρχική διερεύνηση περιορίστηκε στη συνέχεια σε 99 ΑΦΜ, με την Παρασκευή Τυχεροπούλου να πραγματοποιεί, όπως είπε, «σε βάθος έλεγχο», ο οποίος αποκάλυψε ευρήματα διαφορετικά από εκείνα των υπόλοιπων ελεγκτών. «Οι παραγωγοί γνώριζαν πότε θα ελεγχθούν και εκμεταλλεύονταν το σύστημα της τεχνικής λύσης», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι γι’ αυτό ο Γρηγόρης Βάρρας της ανέθεσε να επεκτείνει τον έλεγχο και της έδωσε τη δυνατότητα να καταχωρεί δελτία ελέγχου ώστε να μπλοκάρονται οι πληρωμές όπου εντοπίζονταν ενδείξεις απάτης.

Ο εισαγγελέας απέδωσε ιδιαίτερη σημασία και στη στάση της Αθανασίας Ρέππα απέναντι στις εντολές του τότε προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως είπε, «τεχνιέντως και εμμέσως αρνήθηκε να εκτελέσει την εντολή Βάρρα ζητώντας διευκρινίσεις», ενώ συνέδεσε χρονικά την απάντησή της με την αποχώρηση του τότε προέδρου από τον Οργανισμό. «Γνωρίζοντας εκ των έσω ότι ο Βάρρας θα φύγει, ζήτησε διευκρινίσεις προκειμένου να μην προχωρήσει τελικά ο εξονυχιστικός έλεγχος», υποστήριξε.

Κλείνοντας την αγόρευσή του, ο εισαγγελέας υπερασπίστηκε την αξιοπιστία των πορισμάτων της Παρασκευής Τυχεροπούλου, σημειώνοντας ότι επιβεβαιώθηκαν και από τις μαρτυρικές καταθέσεις που εξετάστηκαν στο δικαστήριο. «Ακόμη και αυθαίρετα να είχε ενεργήσει μια υπάλληλος που έφερε σε γνώση της διοίκησης ευρήματα απάτης, εμείς θα την ψέξουμε;» ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία της έρευνας ήταν επαρκή και αξιόπιστα.

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