Πλήθος πιστών από τις ΗΠΑ ως την… Ινδία συρρέει στην Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο

Μόλις λίγα 24ωρα έχουν απομείνει για τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας και η καρδιά του Βερμίου χτυπά πιο δυνατά. Στο ιστορικό προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά, εκεί όπου η παράδοση και η πίστη συναντούν τη φύση, καταφθάνουν ήδη επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη – από τις ΗΠΑ και την Αυστραλία ως την Ινδία και την Ολλανδία.

Άλλοι έρχονται για να τιμήσουν την Παναγία, άλλοι για να ζήσουν την εμπειρία ενός μοναδικού θρησκευτικού και πολιτιστικού γεγονότος, συνδυάζοντας την επίσκεψη με ολιγοήμερες διακοπές στην Ημαθία.

«Η Παναγία Σουμελά αποτελεί ένα παγκόσμιο προσκύνημα για τους Ποντίους -και όχι μόνο- και φέτος έχουμε κόσμο στην περιοχή μας από κάθε γωνιά του πλανήτη. Λέγεται, μάλιστα, χρόνια τώρα πως, λόγω της μεγάλης προσέλευσης, το έδαφος στην περιοχή πέφτει κατά λίγα εκατοστά» αναφέρει ο πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων Ημαθίας, Δημήτρης Μάντζιος, εξηγώντας πως φέτος υπάρχει μεγάλη εισροή επισκεπτών για το προσκύνημα. Ο ίδιος τονίζει πως πολλοί είναι αυτοί που έχουν ήδη φτάσει στην Ημαθία, και μάλιστα έχουν διανύσει τεράστιες αποστάσεις και χιλιάδες χιλιόμετρα.

«Πολύ ευχάριστο είναι το γεγονός ότι φέτος έχουμε επισκέπτες σχεδόν από παντού, ακόμα και από την Ινδία – πρόκειται για Ελληνες που ζουν και δραστηριοποιούνται εκεί. Ηρθαν ως ένα μικρό γκρουπ που διαμένει σε ξενοδοχείο της περιοχής. Εχουμε επίσης επισκέπτες από την Αυστραλία, τις ΗΠΑ, την Αγγλία και αρκετούς Ολλανδούς. Αρκετοί συνδυάζουν την επίσκεψή τους στην Παναγία Σουμελά με διακοπές 4 ή 5 ημερών, που περιλαμβάνουν ξεναγήσεις και περιηγήσεις στην ευρύτερη περιοχή» σημειώνει ο πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων Ημαθίας, ενώ υπογραμμίζει πως για ακόμα μία χρονιά στην Παναγία Σουμελά θα βρεθεί μεγάλη ομάδα από την Αμερική. Πρόκειται για μια πολυπληθή κοινότητα, η οποία οργανώνει προσκύνημα τα τελευταία έξι με επτά χρόνια.

«Ο εκκλησιαστικός τουρισμός ενισχύει την περιοχή με σημαντικές ενέσεις στην τοπική οικονομία, σε όλους τους τομείς. Κινείται ολόκληρη η οικονομία. Ο τουρισμός αποτελεί μοχλό ανάπτυξης και είναι ένα δυνατό χαρτί. Επιπλέον, είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι επισκέπτες που έρχονται κάθε χρόνο έχουν αναπτύξει προσωπική σχέση με τους ξενοδόχους – τους βλέπουν σαν φίλους. Μάλιστα, φέρνουν μαζί τους στην Ημαθία κάθε χρόνο όλο και περισσότερους φίλους τους» καταλήγει ο κ. Μάντζιος.

Πηγή: Εφημερίδα «Esspreso»