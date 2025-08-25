Εορτολόγιο 25 Αυγούστου 2025: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Δευτέρα 25 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη του Αγίου Τίτου του Αποστόλου και η ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Βαρθολομαίου του Αποστόλου.

Γιορτή σήμερα - Άγιος Τίτος
Ο Άγιος Τίτος
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Βαρθολομαίος *
  • Τίτος, Τίτης, Τίτα, Τίτη *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Άγιος Τίτος

Ο Άγιος Τίτος ήταν πρώιμος χριστιανός ιεραπόστολος, αρχηγός της εκκλησίας και συνταξιδιώτης και μαθητής του Αποστόλου Παύλου. Αναφέρεται σε αρκετές από τις επιστολές του Παύλου, συμπεριλαμβανομένης της Επιστολής προς Τίτο. Πιστεύεται ότι είναι ένας Εθνικός που μετατράπηκε σε Χριστιανός από τον Παύλο και, σύμφωνα με την παράδοση, αφιερώθηκε ως Επίσκοπος του νησιού της Κρήτης.

Ο Τίτος έφερε μια επιστολή εράνου από τον Παύλο στην Κόρινθο, για να μαζέψει χρήματα για τους φτωχούς της Ιερουσαλήμ. Αργότερα, στην Κρήτη, ο Τίτος όρισε πρεσβύτερους σε κάθε πόλη και παρέμεινε εκεί στα γηρατειά του, πεθαίνοντας στη Γόρτυνα, κοντά στην πόλη Κάντια (σημερινό Ηράκλειο).

Ο βίος του

Ο Τίτος ήταν Έλληνας, από την Αντιόχεια, ο οποίος λέγεται ότι είχε σπουδάσει ελληνική φιλοσοφία και ποίηση στα πρώτα του χρόνια. Φαίνεται να είχε μετατραπεί από τον Παύλο, οπότε υπηρέτησε ως γραμματέας και διερμηνέας του Παύλου. Το 49, ο Τίτος συνόδευσε τον Παύλο στο συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στην Ιερουσαλήμ, με θέμα τις τελετές του Μωσαϊκού νόμου.

Προς το τέλος του έτους 56, ο Παύλος, καθώς ο ίδιος αναχώρησε από την Ασία, έστειλε τον Τίτο από την Έφεσο στην Κόρινθο, με πλήρη εντολή να διορθώσει το αποτέλεσμα που προκάλεσε η παράδοση του Τιμόθεου. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, ο Τίτος χρησίμευσε ως ταχυμεταφορέας για αυτό που είναι κοινώς γνωστό ως «Σοβαρή Επιστολή», μια επιστολή του Παύλου που έχει χαθεί αλλά αναφέρεται στο Προς Κορινθίους 2.

Μετά την επιτυχία αυτής της αποστολής, ο Τίτος ταξίδεψε βόρεια και συνάντησε τον Παύλο στη Μακεδονία. Εκεί ο απόστολος, χαρούμενος από την επιτυχία του Τίτου, έγραψε την 2η Επιστολή προς Κορινθίους. Ο Τίτος επέστρεψε στη συνέχεια στην Κόρινθο με μεγαλύτερη συνοδεία, μεταφέροντας δύο Κορινθίους μαζί του. Ο Παύλος συνάντησε τον Τίτο στην Κόρινθο αργότερα. Από την Κόρινθο, ο Παύλος έστειλε στη συνέχεια τον Τίτο για να οργανώσει τις συλλογές ελεημοσύνης για τους Χριστιανούς στην Ιερουσαλήμ. Ως εκ τούτου, ο Τίτος ήταν ένα εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων, ειρηνευτής, διαχειριστής και ιεραπόστολος.

Η πρώιμη εκκλησιαστική παράδοση υποστηρίζει ότι ο Παύλος, μετά την απελευθέρωσή του από την πρώτη φυλάκισή του στη Ρώμη, και πιθανόν μετά την περιοδεία του στην Ισπανία, σταμάτησε στο νησί της Κρήτης για να κηρύξει. Λόγω των αναγκών άλλων εκκλησιών, που απαιτούν την παρουσία του αλλού, χειροτονεί τον μαθητή του Τίτο ως επίσκοπο αυτού του νησιού, και τον αφήνει να ολοκληρώσει το έργο που είχε ξεκινήσει. Ο Χρυσόστομος λέει ότι αυτό είναι μια ένδειξη της εκτίμησης του Αγίου Παύλου για τον Τίτο.

Ο Παύλος κάλεσε τον Τίτο από την Κρήτη να τον βρει στη Νικόπολη της Ηπείρου. Αργότερα, ο Τίτος ταξίδεψε στη Δαλματία. Η Καινή Διαθήκη δεν καταγράφει το θάνατό του, αν και σύμφωνα με κάποιους μελετητές, απεβίωσε το 105 μ.Χ.

Απολυτίκιον

Ἦχος πλ. α'. Τὸν συνάναρχον Λόγον

Προκληθείς ουρανόθεν προς γνώσιν ένθεον, την εν σαρκί του Δεσπότου επιδημίαν εν γη, αυτοψεί εωρακώς φωτός πεπλήρωσαι, όθεν του Παύλου κοινωνός, θεηγόρος γεγονώς, την Κρήτην πάσαν πυρσεύεις, της ευσεβείας τω λόγο, Τίτε απόστολε μακάριε.

