Σήμερα στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως η χειροτονία του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, κ. Συμεών

Σήμερα, Κυριακή 19 Οκτωβρίου η χειροτονία του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και Ηγούμενου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Θεοβαδίστου Όρους, Θεοφιλέστατου κ. Συμεών.

Η χειροτονία θα τελεστεί στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, παρουσία πλήθους ιεραρχών, κληρικών και πιστών.

Πριν την αναχώρησή του για το Σινά, τη Δευτέρα (20/10), ο κ. Συμεών θα έχει εκ νέου συνάντηση με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Θεόφιλο.

Στην χειροτονία θα παρίσταται ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα απευθύνει χαιρετισμό. Παρών θα είναι επίσης ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων Γιώργος Καλαντζής.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025, συνήλθε στην Ιερουσαλήμ, υπό την προεδρία του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεοφίλου Γ΄, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, με τη συμμετοχή όλων των μελών της. Η Σύνοδος, αφού έλαβε και ανέγνωσε τις επιστολές της Αδελφότητας του Σινά, επικύρωσε την εκλογή του Αρχιμανδρίτη Συμεών ως νέου Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης και Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ.

Παρατίθεται το πρόγραμμα:

Κυριακή, 19 Ὀκτωβρίου 2025

08:00 – Κάθοδος τῆς Πατριαρχικῆς καὶ Ἀρχιερατικῆς συνοδείας εἰς τὸν Πανίερον Ναὸν τῆς Ἀναστάσεως. Ἔνδυσις Ἀρχιερέων, ἔναρξις τῆς Ἀκολουθίας Χειροτονίας καὶ τῆς Θείας Λειτουργίας, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ΄.

12:30 – Ἄνοδος εἰς τὴν Αἴθουσαν τοῦ Θρόνου· προσφωνήσεις καὶ ἀντιφωνήσεις. Προσφώνησις ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ΄ – ἀντιφώνησις τοῦ ἱερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ, Φαράν καί Ραϊθώ, κ. Συμεών. Χαιρετισμός τοῦ Ἐξοχωτάτου Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Ἐλλάδος κ. Γεραπετρίτη.

14:30 – Γεῦμα πρός τιμήν τοῦ ἱερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ, Φαράν καί Ραϊθώ, κ. Συμεών εἰς τό ξενοδοχείον American Colony.

Δευτέρα, 20 Ὀκτωβρίου 2025

10:00 – Συνάντησις τοῦ ἱερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ, Φαράν καί Ραϊθώ, κ. Συμεών μετὰ τοῦ Μακαριωτάτου. Ἀναχώρησις διά τό Ἀεροδρόμιον Ben Gurion.

